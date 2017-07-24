تفاصيل وأنشطة المؤتمر الرابع للشباب المقام في الإسكندرية

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بدأت منذ وقت قليل فعاليات وأنشطة المؤتمر الرابع للشباب، حيث يحضره رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث يتم عقد المؤتمر في محافظة الإسكندرية في بداية الافتتاح شاهد الرئيس فيلم تسجيلي يتضمن هذا الفيلم مشاكل شباب منطقة غرب الدلتا، ورؤيتهم لمستقبل مصر، حيث وجه هذا الفيلم التسجيلي رسالة إلى رئيس الجمهورية على ما يتمنون أن يصبحوا عليه في القريب العاجل والمستقبل.

يعرض الفيلم التسجيلي شاب يدعى ياسين الزغبي، وهو من شباب ذوي الاحتياجات الخاصة بجوب كل أنحاء محافظة غرب الدلتا بدراجة رياضية ليجمع كل المقترحات والطلبات والشكاوى من المواطنين ليوصل أصواتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء مؤتمر الشباب.

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وتم عرض فيلم تسجيلي في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب عن ما تم عقده من مؤتمرات الشباب السابقة، كما تم عرض فيلم أيضا لمنتدى شباب العالم، ليتم بعدها إعلام الرئيس عن افتتاح فعاليات مؤتمر الشباب الحالي.

بعد الجلسة الافتتاحية تعقد جلسة أولى لمؤتمر الشباب تحت عنوان “رؤية مصر 2030” يشارك فيها كل من وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، ووزير النقل المهندس هشام عرفات، ووزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، ووزيرة التخطيط هالة السعيد، ووزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، ووزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي.

يعقب هذا عقد جلسة ثانية في مؤتمر الشباب تحت عنوان “تكافل وكرامة من الحماية الاجتماعية إلى التنمية” بمشاركة ثلاثة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، كما يشارك في هذه الجلسة أيضا كل من وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، ووزير التموين علي المصيلحي.

ثم يعقب الجلسة الثانية، جلسة ثالثة تحت عنوان “الطاقة بين التحدي والإنجاز” يشارك في هذه الجلسة كل من وزير البترول المهندس طارق الملا، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر.

ثم تأتي جلسة تحت عنوان “اسأل الرئيس” يتم فيها عرض مجموعة من أسئلة الشباب والمواطنين المصريين طرحوها من خلال الموقع الرسمي لمؤتمر الشباب ليجيب عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ثم يليها جلسة أخرى تحت عنوان ” نموذج محاكاة الدولة المصرية” يشارك فيها كل من نائب وزير المالية للسياسات المالية، وستة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ووزير الطيران.

ثم تأتي جلسة تحت عنوان “قانون الرياضة الجديد” يشارك فيها عضو مجلس إدارة أتحاد كرة القدم حازم إمام، ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، بالإضافة إلى مشاركة محمد السويدي.

بعدها يتم عقد جلسة أخرى تحت عنوان “نموذج محاكاة الدولة المصرية” يشارك فيه كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، وستة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، ووزير المالية عمرو الجارحي.