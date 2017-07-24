“نيفين جامع” تدرس طرح المرحلة الثانية من مشروع سيارات النقل المبرد للشباب

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أعلنت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر نيفين جامع عن تسليم 200 سيارة نقل مبرد للشباب المصري تم تسليمها خلال شهر يونيو السابق، حيث تم التعاون بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر وبين وزارة التموين والتجارة الداخلية، وصندوق تحيا مصر ودعم من القيادة السياسية للعمل على توفير فرص عمل للشباب المصري، وأضافت يجرى حاليا دراسة طرح مرحلة ثانية من مشروع تسليم سيارات نقل مبرد للشباب بعدد سبعين سيارة قابلة للزيادة.

وأضافت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر سيتم الإعلان عن فتح كافة مكاتب الجهاز في كل الأقاليم والمحافظات المصرية في الفترة القادمة عن فتح باب تلقي طلبات الشباب المصري للحصول على سيارات النقل المبرد، حيث سيتم الإعلان عن فتح باب الطلبات بمجرد الانتهاء من إعدادات المرحلة الثانية من مشروع سيارات النقل المبرد.

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ويشترط عدة شروط لابد من توافرها على الراغبين في الحصول على سيارات المرحلة الثانية من مشروع سيارات النقل المبرد التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وهي كالآتي: أن يكون المتقدم بطلب الحصول على سيارة أكبر من سن 21 عام، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية، وأن يكون غير مؤمن عليه من قبل أي جهة عمل، كما يشترط على أن يكون من بين كل ثلاثة متقدمين يكون بينهم شاب واحد حاصل على رخصة قيادة مهنية ليتم تكوين شركة تضامن، ويتم الحصول على سيارات النقل المبرد من الجهاز.

وأشارت رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر، إلى أن المرحلة الثانية من مشروعات سيارات النقل المبرد يأتي في سياق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم دور الشباب وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب من خلال التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية في الصغر، وصندوق تحيا مصر, ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة.

يهدف مشروع سيارات النقل المبرد الذي تبلغ حمولة السيارات حوالي خمسة طن، إلى إنشاء شركات صغيرة عاملة في مجال النقل وتجارة المواد الغذائية المجمدة والمبردة حيث من المقرر أن يتضمن المشروع حوالي 200 سيارة نقل مبرد بحمولة خمسة طن لكل سيارة تعمل على توفير السلع الغذائية المجمدة والمبردة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية بأرخص الأسعار وبأفضل معايير للجودة للعمل على توفير فرص عمل للشباب المصري.