“طارق شوقي” يشيد بمدارس المتفوقين في مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية

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أعلن وزير التربية والتعليم طارق شوقي في كلمته أمام مؤتمر الشباب الرابع المقام في محافظة الإسكندرية الذي أنطلق اليوم وحضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن هناك نماذج من المدارس تعد مثال رائع ونموذج يحتذى به وهي مدارس المتفوقين في التكنولوجيا والعلوم.

كما أشار أن هذه النوعية التي تعد نموذج رائع من المدارس التي توجد في جمهورية مصر العربية حيث بلغ عدد مدارس المتفوقين المتاحة حالية في مصر حوالي إحدى عشر مدرسة في مختلف أنحاء الجمهورية، وأوضح أن هذه المدارس تستقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بتفوق وتم تسجيله من الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة التعليم الإعدادي، وتعد مدة الدراسة على مدارس المتفوقين مثل نظام المدارس الداخلية لمدة ثلاثة سنوات، ليتعلم الطالب من خلالها حل كل المشكلات التي تعيق طريقة في مجال الاختراع والابتكار وتعلمه الاعتماد على النفس لإحراز التقدم والتفوق في كافة المجالات.

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وأوضح طارق شوقي أن مدارس المتفوقين تعتمد على مناهج دراسية تختلف عن المدارس العادية الثانوية، ولا يتم فيها تطبيق نظام الاختبارات والامتحانات بل تعتمد على تقييم المشروعات التي يقوم بها الطلاب خلال مدة الدراسة.

كما أضاف طارق شوقي أن خريج مدارس المتفوقين قد حصدوا العديد من الجوائز في المجال العلمي التي رفعت راية مصر عاليا في عدد كبير من المسابقات العلمية.

وأضاف طارق شوقي أن وزارة التربية والتعليم في الوقت الراهن تسعى من أجل وضع وتنفيذ بناء على أوامر أصدرها رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي ليتم العمل خلال برنامج يقوم على احتضان واكتشاف مواهب الطلاب المتفوقين في الرياضيات والعلوم.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن وزارة التربية والتعليم تعمل على دراسة إقامة سبعة وعشرين مدرسة للمتفوقين في مجال التكنولوجيا والعلوم حيث تسعى خطة وزارة التربية والتعليم إلى إقامة مدرسة واحدة ترعى وتنمي وتتبنى كل الطلاب المتفوقين في مجال الرياضيات والعلوم والتكنولوجيا لتعمل زيادة تنمية مهارات الفكرية والعلمية لتعتمد عليهم جمهورية مصر العربية في المستقبل ويتم رفع راية مصر عاليا بعقولها المميزة المتفوقة في كافة العلوم والتكنولوجيا على أسس علمية تنموية.