اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: استعراض آخر وأهم ما ورد من أنباء بالصحف اليوم

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اخر اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017 ، آخر ما جاء بالصحف اليوم من أخبار، فريق مصر 365 يتابع مع حضراتكم اخر وأهم اخبار مصر اليوم، متابعة لأهم وآخر الأحداث السياسية والرياضية والثقافية علي مدار الساعة.

هبوط بجزء من كوبري الشموت يؤدي إلى شلل مروري ببنها

شهدت محافظة بنها بالطريق الزراعي زحام شديد في الطريق القادم من محافظة القاهرة إلى بنها بسبب هبوط جزئي في كوبري الشموت، ويبلغ الهبوط مساحة مترين في مترين وبالتحديد في وسط الكوبري ليتم إغلاق كوبري الشموت، وتم تحويل مسار الطريق بين القاهرة بنها ليتم الدخول من أسفل نفق الشموت لحين إصلاح الكوبري.

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“الداخلية” تعتمد حركة التنقلات خلال 48 ساعة قادمة.

أعلنت مصادر أمنية عن قيام وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار باعتماد حركة تنقلات وزارة الداخلية في الـ 48 ساعة القادمة، وسيتم الإعلان عنها في يوم الخميس القادم الموافق 27 من شهر يوليو الجاري.

أعلنت رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نيفين جامع أنه يجري حاليا دراسة طرح المرحلة الثانية من مشروع تسليم سيارات النقل المبرد للعمل على توفير فرص عمل للشباب المصري حوالي سبعين سيارة بحمولة خمسة طن بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وصندوق تحيا مصر.

اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: كاميرات مرور القاهرة تساهم في الكشف عن 40 جريمة

أعلنت جهات أمنية عن قيام الإدارة العامة لمرور القاهرة خلال عملها على مدار الثلاث سنوات الماضية عن مساعدة الجهات الأمنية في ضبط حوالي أربعين جريمة جنائية عن طريق الكاميرات الأمنية التابعة لمرور القاهرة التي وضعت في كافة الميادين والشوارع.

اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: طارق شوقي يشيد بمدارس المتفوقين في مؤتمر الشباب الرابع

صرح وزير التربية والتعليم طارق شوقي في كلمته أمام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الشباب الرابع المقام بالإسكندرية الذي أنطلق اليوم وإشادته لنماذج مدارس المتفوقين في مصر حيث ترعى وتنمي مواهب الشباب العلمية والتكنولوجيا، كما أعلن عن سعي وزارته لإقامة 27 مدرسة للمتفوقين حتى تحظى كل محافظة بمدرسة المتفوقين ترعى الطلاب المتفوقين في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية.

اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: مظاهرة حاشدة لعمال شركة “الدلتا للأسمدة “

قام عمال شركة الدلتا للأسمدة مظاهرة ضمت عدد كبير من عمال الشركة بسبب اعتراضهم على سياسة إدارة الشركة، حيث وصف العمال سياسة الشركة الإدارية بأنها سيئة أدت إلى تدمير الشركة كما أدت إلى خسائر مالية جسيمة في السنة المالية الماضية 2016/ 2017 حيث بلغ هذه الخسائر حوالي 400 مليون جنيه مصري، وطالب العمال بضرورة إقالة أعضاء مجلس إدارة شركة الدلتا للأسمدة.

اخبار مصر اليوم الاثنين 24/7/2017: محافظ سوهاج يدعم المشروع القومي لتسمين العجول

أوضح محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم عن دعم المشروع القومي لتسمين العجول “البتلو” ليكون مشروع لشباب الخريجين و المربين عن طريق تسير القروض ومنحها بفوائد قليلة ميسرة لا تتجاوز الفائدة حوالي 5 في المئة للمربين، وأوضح المحافظ أن هذه القروض ستقدم من البنك الزراعي المصري بحد أقصى أربعمائة ألف جنيه مصري للأفراد، وللشركات حوالي اثنين مليون جنيه مصري شاملة كافة المصاريف الإدارية وتكون مدة القرض كحد أقصى سنة دون الالتفات إلى مدة دورة تسمين العجول.

ايناسيو يوافق على رحيل باسم مرسي وأيمن حفني من الزمالك

أعلن المدرب العام لنادي الزمالك طارق يحيي أن جلسة إيناسيو الأخيرة مع مرتضى منصور أبدى فيها إيناسيو موافقته عن رحيل بعض الأسماء منها باسم مرسي وأيمن حفني.