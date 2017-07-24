ننشر تفاصيل جلسة “رؤية مصر 2030” بالمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب

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قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشاركة في جلسة بالمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب بعنوان “رؤية مصر 2030” وذلك اليوم الأثنين الموافق الرابع والعشرون من شهر يونيو لعام 2017.

استمع الرئيس السيسي اليوم في الجلسة عرض تم تقديمه من وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الدكتورة هالة السعيد، وهذا ضمن الرؤية المستقبلية الخاصة باستراتيجية مصر فى عام 2030، والخطة الموضوعة من قبل الحكومة في العديد من المجالات المختلفة منها التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية وعدد من القطاعات المختلفة ومنها قطاع الزراعة وقطاع الصناعة وقطاع الكهرباء وقطاع التجارة ، بجانب الخطط الموضوعة للتقليل من نسبة البطالة و الحد من التزايد السكاني .

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كما قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي باستعراض الاستراتيجية لرؤية نظام التعليم حتى عام 2030، كما أنه أشار على أن الخطة تستهدف إتاحة التعليم لجميع المواطنين دون التمييز بين الأشخاص، والعمل على تحسين منظومة التعليم بما يتوافق مع المعايير الدولية للتعليم، وقد تم التساؤل حول نظام الثانوية العامة الذي يستند على النظام التراكمي ، بحيث يكون الأساس لدخول الجامعات هو الأداء على مدار الثلاث سنوات الدراسية.

وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد على فيما يخص هذا النقاش أنه يتم الدراسة بشأن فكرة جديدة قبل أن يتم تنفيذها، كما أشار إلى ضرورة تغيير الثقافة الخاصة بالمجتمع المتواجدة منذ خمسين عاما، وذلك في حالة تواجد رغبة حقيقية للحصول أبنائنا على العلم والمعرفة الكاملة بدلا من مجرد الحصول على شهادة ورقية.

وقام وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين بعرض الوضع السكاني لجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الجهود التي تساعد في الحد من الزيادة السكانية و أثرها على خفض الزيادة السكانية المتوقعة للأعوام القادمة.

وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أن الزيادة السكانية هى تحدي تمر به الدولة يماثل الخطر الإرهاب، وأكد سيادته على أن كل فرد في المجتمع يعرف إمكانية قدرته على إعالة أبنائه، وقام بالتنبيه على أن الحد من النمو السكاني له تأثير إيجابي قوي وفعال في مختلف المجالات .

تحدث وزير النقل الدكتور هشام عرفات حول الخطط الاستراتيجية لرؤية مصر عام 2030، وأكد على أنه تم أضافة حوالى 2400 كم من الطرق خلال الثلاث أعوام الماضية، وأنه لأول مرة في تاريخ المنشآت في مصر إقامة خمس كباري في توقيت واحد على النيل، ونبه وزير النقل حول تطوير السكك الحديدية مشيرا لأهمية هذا القطاع في خطط التنمية المستقبلية.