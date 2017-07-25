“جمارك العين السخنة” تحبط محاولتي تهرب من سداد الرسوم الجمركية

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تقوم في الفترة الحالية الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالعديد من الإجراءات لمكافحة أي محاولة للتهرب الجمركي بكل أشكاله، وفي إطار تعاون الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي مع الإدارة العامة لجمارك العين السخنة ضبط حاوية تابعة لشركة استيراد كانت قد قدمت أوراق عن استيراد هذه البضائع من الامارات وتبين بالمعاينة الفعلية عكس هذا، وتم تسجيل المخالفة الجمركية، لتسجل الحالة الثانية من محاولات التلاعب من أجل التهرب من دفع جزء من الرسوم الجمركية.

وأوضح مصدر مسؤول في مصلحة الجمارك في تصريح له اليوم الموافق الاثنين أنه بناء على إخطار مقدم من مكافحة التهرب الجمركي عن اعتزام إحدى الشركات العاملة في مجال استيراد أصناف مخالفة في حاوية كبيرة واردة من دولة الإمارات العربية المتحدة بها أربعة طرود رادياتير بالإضافة إلى قاعدة رادياتير التي تم صناعتها في دولة الإمارات.

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وبناء على هذا الإخطار المقدم إلى مكافحة التهرب الجمركى تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة تقوم بمعاينة الحاوية الواردة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح مصدر أنه تم مراجعة كافة المستندات التي أوردتها الشركة التي وردت بحقها المخالفة، كما قدمت شهادة بلد المنشأ التي أظهرت أن بلد المنشأ لقطع الغيار هي دول الإمارات العربية المتحدة، حيث يتطبق عليها إعفاءات جمركية طبقا للاتفاقية الاقتصادية بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري بين كافة بلدان الدول العربية، و بالمعاينة الفعلية للحاوية، أظهرت المعاينة وجود حوالي سبعمائة وأربعة وثلاثين قطعة يعود بلاد المنشأ فيها إلى بلاد أخرى غير دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها قطع يعود بلد المنشأ فيها إلى: الهند، وفرنسا، وبولندا، وألمانيا، والمجر، والتشيك، وبولندا، وسلوفاكيا.

كما أظهرت المعاينة الفعلية للحاوية أيضا وجود مخالفات بالمستندات التي أوردتها الشركة، وقامت اللجنة الجمركية المشتركة أن المضبوطات المخالفة بلغت حوالي مائة وستة وخمسين ألف جنيه مصري.

كما ضبطت اللجنة الجمركية المشتركة بعد المعاينة الفعلية سبعمائة وخمسة وسبعين كرسي داخل حاوية واردة من دولة الصين، حيث بلغت القيمة الجمركية لها حوالي 126,242 ألف جنيه مصري، وأصدر مدير عام جمارك العين السخنة قرار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق في المخالفات الجمركية المضبوطة.