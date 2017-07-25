ننشر الصور الأولي لتشطيب العمارات بالعاصمة الإدارية

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قام وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولى، بنشر صور جديدة وحصرية لاول مرة لبعض واجهات الوحدات السكنية الموجودة بالعاصمة الإدارية الجديدة عقب تشطيبها، كما قام السيد الوزير بعرض عدد من الصور التي قد تم التقاطها لعدد من العمارات والأبنية الجديدة التي بالفعل تم الانتهاء من تشطيبها في الفترة الأخيرة.

وفى إطار جلسة تطوير البنية التحتية التي أقيمت ضمن فعاليات اليوم الأول للمؤتمر الوطني الرابع للشباب في محافظة الإسكندرية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى، على إن العاصمة الإدارية الجديدة من المتوقع لها أن تستوعب 6.5 مليون نسمة وذلك بعد أن يتم اكتمال نموها، كما أضاف في تصريحاته أنه سوف يتم توفير 2 مليون فرصة عمل جديدة داخل العاصمة.

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أكد مدبولي في تصريحاته على أن ذلك المشروع الضخم المعلن عنه يعد مدينة متكاملة من جميع النواحي كما أنه قد تم العمل في الفترة الأخيرة فى تنفيذ منطقة الوزارات، وأضاف أنه لأول مرة سوف تصل ارتفاعات الأبراج طبقًا للمخططات المقررة فى منطقة المال والأعمال في الفترة المقبلة إلى 400 متر وذلك على مستوى مصر بأكملها وأتي هذا من أجل أن تصبح هذه المنطقة ضمن المناطق العالمية فور الإنتهاء منها.

ورد في تصريحات السيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بخصوص مدينة شرق بورسعيد، أنه أوضح أنه قد تم بالفعل البدء فى تنفيذ في الجزء الخاص بها والذي مقرر له أن يكون 5 آلاف وحدة سكنية حيث أكد على استمرار العمل على أرض الواقع بهذه المنطقة في الفترة الحالية، كما أنه يتم العمل على تأسيس البنية الأساسية الخاصة بالمدينة.

وأشار مدبولي في تصريحاته إلى أن كل المدن المقررة في خطة الحكومة بهذا المشروع التى تم تنفيذها المتعلقة بالوزارة قد بدأت فيها الحكومة بشكل رسمي منذ أقل من عام، كما أن هذا التصرف يترتب عليه إعطاء أمل كبير للشباب الموجودين فى مصر في الفترة الحالية.

وجدير بالذكر أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو مشروع قومي ضخم يتم تنفيذه على أرض الواقع حيث تبناه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعمه بكل قوته منذ اللحظات الأولى له.