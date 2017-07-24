البحوث الفلكية تعلن رسميا عن موعد عيد الاضحى 2017

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قبل ساعات قليلة من الآن، كشفت هيئة البحوث الفلكية عن موعد وقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك للعام الميلادي الحالي 2017، حيث أكد رئيس الهيئة الدكتور حاتم عودة خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين الموافق الرابع والعشرون من شهر يوليو الجاري، أن اليوم هو غرة شهر ذي القعدة والذي يأتي هذا العام كاملا أي مدته ثلاثون يوما وفقا للحسابات الفلكية.

وبالتالي فإنه من المقرر أن يكون يوم الخميس الموافق الواحد والثلاثين من شهر أغسطس القادم هو موعد وقفة عرفة، ويليها أولى أيام عيد الأضحى المبارك والذي يأتي يوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر القادم، نظرا لتعثر ثبات رؤية هلال ذو الحجة في يوم الرؤية الشرعية، حيث إنه سيولد في تمام الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة مساء حسب التوقيت المحلى لمدينة القاهرة يوم الاثنين الموافق الواحد والعشرون من شهر أغسطس المقبل، بعد غروب الشمس في كافة البلاد الإسلامية، فيما عدا بعض العواصم والتي يأتي في مقدمتها نواكشوط وفاس وداكار والجزائر.

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وأوضح عودة أن يوم الثلاثاء الموافق الثاني والعشرون من شهر أغسطس القادم هو المتمم لشهر ذي القعدة 1438، وبذلك يكون غرة شهر ذي الحجة في يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرون من الشهر ذاته.

الجدير بالذكر، أن عيد الأضحى المبارك يعد من أهم الأعياد الدينية التي يحتفل بها المسلمين، ويتميز بعدد من مظاهر البهجة والفرحة والسعادة وأهمها ذبح الأضحية والخروج لأداء صلاة العيد وزيارة الأقارب وصلة الأرحام وغيرها من السمات الأخرى المرتبطة به والتي تختلف من دولة لآخري، وتستعد وزارة الأوقاف بالمملكة العربية السعودية لأعمال الاستعداد الخاصة بصلاة العيد، من خلال القيام بكافة أعمال الصيانة الخاصة بالمساجد حتى تكون في أبهى صورها لاستقبال كافة المصلين لأداء صلاة العيد.

ومن المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى بالنسبة لكلا من القطاعين الحكومي والخاص في مصر يوم الجمعة الموافق 31 أغسطس وتستمر حتى نهاية العيد في يومه الرابع، ليتم استئناف العمل من جديد يوم الأربعاء الموافق الخامس من شهر سبتمبر القادم بعد انتهاء إجازة العيد الكبير، وكل عام والأمة الإسلامية بألف خير.