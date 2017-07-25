وزارة الآثار: اكتشاف مقبرة أثرية بالشرقية

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قامت البعثة الأثرية العلمية والتي يرأسها أحمد شعيب مدير عام الادارة العامة لترميم بشرق الدلتا، من القيام بفك ونقل مقبرة أثرية قد تم اكتشافها بمنطقة الحسينية المتواجدة بمحافظة الشرقية داخل قطعة أرض .

وقد صرح رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار الدكتور أيمن عشاوي، أنه تم العثور على هذه المقبرة الأثرية خلال البحث و التنقيب في المنطقة وهذا بناء على طلب من أحد المواطنين الذي كان يرغب في توسيع منزله بجانب قطعة الأرض التي تم اكتشاف المقبرة بها.

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وأضاف أنه طبقا لما ورد في القانون الخاص بحماية الآثار المصرية رقم 117 لسنة 1983 وبناء على تعديلاته الصادرة بقانون 3 لعام 2010، قامت بعثة من وزارة الآثار بالقيام بعمل جلسات تنقيب في المنطقة المشار إليها للتأكد من وجود قطع أثرية بها ، حيث جاءت نتائج البحث بوجود مقبرة أُثرية لم يتم تحديد هويتها أو إلى أى أسرة تنتمي.

و قام رئيس الإدارة المركزية للترميم غريب سنبل، بالتوضيح بأن المقبرة التى تم اكتشافها مكونة من مقبرة صخرية تم بناؤها على دكة مكونة من مجموعة من الأحجار، وهذا يدل على أن المقبرة تم القيام بنحتها في الجبل في مكان آخر ثم تم نقل المقبرة إلى المكان التي تم العثور عليها بها خلال العصور الفرعونية .

كما أشار غريب سنبل أن المقبرة عبارة عن كتلة واحدة من الصخر يصل وزنها إلى مايقرب من 65 طن، يتواجد داخل الصخرة تابوت حجري لم يتم التعرف على المادة المصنوع منها إذا كانت البازلت أو الديوريت، ويوجد على جدران المقبرة بقايا من نص هيروغليفي، وأوضح أنه تم اكتشاف هذه المقبرة مسبقا على يد فلندرز بيتري وهو عالم إنجليزي و كان ذلك في خمسينيات القرن الماضي ولكن تم تغطية المقبرة بالرمال عبر مرور الزمن وتم اكتشافها في هذا التنقيب خلال عامنا هذا.

وتم التأكيد على أنه طبقا لما قررته اللجنة الدائمة للآثار المصرية تم نقل المقبرة الأثرية المخزن المتحفي المتواجد في منطقة صان الحجر و التي تتواجد في محافظة الشرقية وذلك للقيام بعمل الدراسات اللازمة وتم ترميمها و الوصول إلى العصر التاريخي التي ترجع له المقبرة و معرفة صاحبها.