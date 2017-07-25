أخبار الطقس اليوم الثلاثاء 25/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة بمحافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنه يتوقع أن يسود خلال ساعات اليوم الثلاثاء في أغلب محافظات مصر طقس مائل للحرارة على كلاً من محافظات ومدن السواحل الشمالية حار وعلى محافظة القاهرة بالإضافة إلى محافظات الوجه البحرى وتمتد الارتفاعات حتى محافظات شمال الصعيد على أن يستمر الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد في ساعات النهار ثم تنكسر الموجة الحارة في ساعات الليل يصبح الطقس لطيف.

كما تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية في ساعات الصباح على كلاً من محافظات شمال البلاد وتمتد في الساعات الأولى من اليوم حتى شمال الصعيد، كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أنه سو يغلب على حركة الرياح اليوم أن تكون شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط أحيانا على أغلب محافظات جنوب الصعيد وعلى خليج السويس بالإضافة إلى جنوب سيناء وايضًا البحر الأحمر مما يؤثر عليها بشكل كبير ويؤدي إلى اضطرابها خلال اليوم.

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وعن حالة البحر المتوسط أعلن الأرصاد في البيان الرسمي أنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم ترتفع حركة الموج به خلال اليوم من متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تكون سطحية تكون شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فيتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة ويتوقع أن ترتفع حركة الموج به خلال اليوم من مترين إلى مترين ونصف وعن حركة الرياح يتوقع أن سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر فهي كالتالي:

القاهرة 25 37

بورسعيد 25 33

الإسكندرية 26 32

مطروح 23 32

دمياط 25 33

السويس 26 38

العريش 23 34

بلطيم 26 33

الإسماعيلية 25 37

نخل 21 35

طابا 24 36

الطور 26 34

شرم الشيخ 30 39

رفح 23 33

مرسى علم 29 34

الغردقة 28 38

كاترين 19 36

سيوة 24 38

رأس سدر 26 38

أبوسمبل 27 41

المنيا 24 37

الفيوم 25 38

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 25 38

أسوان 29 42

شلاتين 30 40

قنا 26 40

نويبع 29 39

سوهاج 27 38

الأقصر 28 41

حلايب 29 39

الوادى الجديد 27 40

السلوم 22 34.