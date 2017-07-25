عبد الفتاح السيسي يزور “مكتبة الإسكندرية في إطار فعاليات مؤتمر الشباب

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قام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية لمكتبة الإسكندرية في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب الذي يعقد بقاعات المكتبة، ورافقه في الجولة مدير المكتبة الدكتور مصطفى الفقي، كما قام الرئيس بكتابة كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن إشادته بهذا الصرح الكبير الثقافي القائم على العلم والمعرفة ويعكس عراقة وأصالة الحضارة المصرية.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الدور الذي تقوم به مكتبة الإسكندرية من تقديم المعرفة والعلوم لكل المصرية وكافة زائريها من كل الأنحاء.

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وخلال الجولة التفقدية للرئيس عبد الفتاح السيسي للمكتبة زار قاعة الاطلاع الرئيسية في المكتبة، وقاعة متحف المخطوطات، وتم تقديم شرح كامل ومفصل عن ما تحتويه مكتبة الإسكندرية من مخطوطات تراثية نادرة للغاية بالإضافة على عرض ما تحتويه من كتب.

وتعد مكتبة الإسكندرية الجديدة هي إحياء لما كانت عليه مكتبة الإسكندرية القديمة حيث كانت المكتبة القديمة تعد أكبر المكتبات في عصرها، وفي العصر الحديث تعاونت مصر مع الأمم المتحدة لإعادة بناء مكتبة الإسكندرية الجديدة حيث تم بنائها من جديد في موقع قريب من المكتبة القديمة التي كانت قريبة من شاطئ المدينة، وتم افتتاح المكتبة الجديدة في السادس عشر من أكتوبر لعام 2002، وحضر افتتاح المكتبة جمع عالمي ليحضر هذه الحدث العظيم.

وتحتوي مكتبة الإسكندرية على حوالي اثنين مليون كتاب بلغات عديدة منها بالغة العربية واللغة الإنجليزية والفرنسية، وكذلك يوجد مجموعة مختارة من كتب بلغات أوروبية أخرى مثل الإسبانية والإيطالية والألمانية، ويوجد كتب نادرة بلغات قديمة مثل الكريبولية، ولغة هايتي وزولو.

وتحتوي المكتبة على سبع مكاتب متخصصة بداخلها وهي مكتبة المواد السمعية والبصرية حيث تشتمل هذه المكتبة الوسائط المتعددة من الوسائل البصرية والسمعية التعليمية والدينية والثقافية والسياسية والتسجيلية والسينمائية، بالإضافة إلى مكتبة للمكفوفين أو المعروفة باسم مكتبة طه حسين حيث تفتح آفاق جديدة لمساعدة المكفوفين لتمكنهم من دخول مصادر المكتبة وأيضا مصادر الإنترنت.

ويحتوى مكتبة الإسكندرية أيضا على مكتبة للأطفال، ومكتبة النش، ومكتبة المواد الميكروفيلمية، ومكتبة الكتب النادرة والمجموعة الخاصة، ومكتبة الخرائطـ، بالإضافة إلى احتواء مكتبة الإسكندرية على العديد من المتاحف بداخلها.