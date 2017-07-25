بقالي المنوفية يشكون لعلي المصيلحي لعدم عدالة توزيع السلع بالمحافظات

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تقدم أعضاء نقابة بقالي التموين بمحافظة المنوفية بشكوى إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم بسبب عدم تحقق العدالة في توزيع السلع التموينية التجارية بين المحافظات جمهورية مصر العربية المختلفة، حيث تعاني محافظة الدلتا خصوصا من انخفاض معدلات السلع التموينية إذا ما قورنت بمعدلات توزيع السلع التموينية بمحافظات الوجه القبلي.

وطلب أعضاء نقابة بقالي التموين بمحافظة المنوفية خلال تشكيل هيئة مكتب النقابة أمس، وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بضرورة تعديل نسبة الربح للتاجر التمويني حيث صرحوا بأنهم يتقاضون نسبة ربح يكاد لا يذكر ضئيل جدا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية من زيادة في رسوم الإيجار وارتفاع أسعار الكهرباء، بالإضافة إلى إكراميات ومجالات لحمل السلع ونقلها إلى محلات البقالة بالإضافة إلى قيمة الأكياس والشنط البلاستيكية المقدمة للمواطنين التي لا يحاسب عليها البقال التمويني.

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وشمل تشكيل هيئة مكتب نقابة بقالي التموين بمحافظة المنوفية كلا من: منصور أحمد بدوي، نبيل الوكيل، عبد الله التوني، عصام عبد الفتاح، خالد عبد السلام إسماعيل، عصام متولي الشافعي، أحمد ماهر عبد العظيم، أحمد السيد عبد الحكيم، محمود عبد المحسن، داود زكي، هشام بكري، طاهر إسماعيل، أشرف عبد المنعم.

وتم تحديد أول سبتمبر 2017 ليتم إجراء انتخابات فرع نقابة بقالي التموين بمحافظة المنوفية للعمل على ضخ دماء جديدة للعمل على استكمال مسيرة نقابة بقالي محافظة المنوفية، وشدد على ضرورة حضور جميع بقالي تموين المحافظة لإجراء الانتخابات النقابة لاختيار من يدافع عنهم ويمثلهم.

وأضاف أعضاء نقابة بقالي التموين بمحافظة المنوفية أن شركة الجملة لا تلتزم بصرف السلع التموينية على بقالي التموين من يوم الخامس والعشرين من كل شهر على أن يتم توزيع السلع التموينية على المواطنين في أول الشهور، لذلك أوضح بقالي التموين أنهم لن يتمكنوا من صرف السلع بانتظام على المواطنين في كل شهر، وطالبوا بزيادة معدلات صرف السلع التموينية في كل محافظات جمهورية مصر العربية.

وأعلن نقيب البقالين وليد ا لشيخ، أنه يتم في الفترة الحالية التعاون والتنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي ورئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية اللواء علاء الدين فهمي، وشركة العامة لتجارة الجملة بالإضافة إلى الشركة المصرية لتجارة الجملة على أن يتم توزيع السلع التموينية على بقالين التموين في القاهرة ومختلف المحافظات لتحقيق العدالة في توزيع كافة السلع التموينية على كافة المحافظات.