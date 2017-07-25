موجز اخبار مصر اليوم الثلاثاء 25/7/2017: استعراض اهم واخر اخبار مصر ما ورد من أنباء بالصحف اليوم

Advertisements

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 25/7/2017: “مصطفى مدبولي” يعلن عن انتهاء 698 مشروع مياه وصرف صحي.

أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مصطفى مدبولي عن انتهاء 698 مشروع خاص بالصرف الصحي ومياه الشرب التي بدأ من شهر يوليو 2014 وتستمر حتى الآن، حيث بلغت مجمل تكلفتها حوالي 45,7 مليار جنيه مصري.

اخبار مصر اليوم الثلاثاء 25/7/2017: “الفيوم” تعمل على إقامة مشروع على بحيرة قارون توفر 6 آلاف فرصة عمل للشباب

صرح محافظ الفيوم الدكتور جمال سامي أن المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تجرى حاليا بمحافظة الفيوم على وجه السرعة ومن أهم المشروعات الاستثمارية الصناعية هو الموافقة على نقل تبعية أربعة آلاف فدان بمنطقة الساحل الشمالي الواقع على بحيرة قارون إلى محافظة الفيوم ليتم إقامة مجمع صناعي ضخم ليقوم بالاستزراع السمكي بالإضافة إلى استخراج الأملاح وتبلغ إجمالي تكلفة المشروع حوالي خمسة مليارات جنيه مصري، وتعمل على توفر فرص عمل حوالي ستة آلاف فرصة عمل للشباب الواعد المصري بمحافظة الفيوم.

Advertisements

مصر اليوم الثلاثاء 25/7/2017: “جامعة جنوب الوادي” تستقبل وفد “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم”

استقبلت جامعة جنوب الوادي بقيادة رئيس الجامعة الدكتور عباس منصور وفد مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية من دولة الإمارات لبحث أوجه التعاون بين الطرفين في المجال الطبي للعمل على رفع كفاءة الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات التابعة لجامعة جنوب الوادي.

مصر اليوم الثلاثاء 25/7/2017: السيسي يزور “مكتبة الإسكندرية في إطار فعاليات مؤتمر الشباب

قام رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية لمكتبة الإسكندرية في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري الرابع للشباب الذي يعقد بقاعات المكتبة، ورافقه في الجولة مدير المكتبة الدكتور مصطفى الفقي، كما قام الرئيس بكتابة كلمة في سجل كبار الزوار عبر فيها عن إشادته بهذا الصرح الكبير الثقافي القائم على العلم والمعرفة ويعكس عراقة وأصالة الحضارة المصرية

مصر اليوم الثلاثاء 25/7/2017: الملتقى التوظيفي الأول يعمل على توفير 7340 فرصة عمل للشباب ببورسعيد

تم افتتاح الملتقى التوظيفي الأول للشباب بمحافظة بورسعيد اليوم الثلاثاء الذي يرعاه محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد حيث يعمل الملتقى على توفير 7340 فرصة عمل للشباب.

مصر اليوم الثلاثاء 25/7/2017: “نقابة المحامين” تشهد حلف يمين 500 محام جدد

تجري اليوم نقابة المحامين عقد جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد بالنقابة من خريجي الكليات الشريعة والقانون والحقوق ليؤدي 500 محام جدد اليمين ويقيدون بنقابة المحامين وذلك في نادي المحامين النهري بمنطقة المعادي.

مصر اليوم الثلاثاء 25/7/2017: جمارك الدخيلة حبط محاولة تهريب 929 كرتونة ألعاب نارية قادمة من الصين

قامت إدارة جمارك محافظة الدخيلة بإحباط محاولة تهريب 929 كرتونة ألعاب نارية داخل حاوية قادمة من شنجهاي بالصين، حيث تم تشكيل لجنة فنية من جمارك الدخيلة مكونه من عرفة عبد المعطي، ومحيي عبد الحكيم، وعيسى السيد، وطارق رفاعي، وطلعت مراد، وسعيد أبو سكينة، وعبد الناصر حماد، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

مصر اليوم الثلاثاء 25/7/2017: “سعيد عبد الله” يطلب من كمال الدالي “أن ينحني إكبارا وتعظيما لمعالكيم”

أثار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجزيرة سعيد عبد الله غضب الحاضرين خلال حفل تكريم أوائل الشهادات التعليمية بالمحافظة، وأثناء إلقاء كلمته رحب في البداية بالطلاب المتفوقين وجميع الحضور ثم ختم كلمته موجهاً لمحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي قائلا: اسمح لي معالي الوزير المحافظ أن أنحني إكبارا وتعظيما لمعاليكم”.