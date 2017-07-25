دول المقاطعة تضغط لسحب تنظيم كأس العالم من قطر

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نشر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع مجلس الوزراء تقريرًا حول “أهم التساؤلات والانتقادات والإشادات الموجهة للحكومة ” خلال الفترة الماضية، وبالأخص فيما يتعلق بتطورات الوضع الحالى مع قطر ووجود قاعدة عسكرية تركية فيها.

وقال المركز أن عدد من الدول العربية تسعى للضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم بهدف سحب تنظيم كأس العالم من قطر، بالإضافة إلى تعبيرها عن الاستياء من إنشاء القاعدة العسكرية التركية فى قطر .

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وبسؤال حول تنظيم قطر لكأس العالم رد المركز قائلاً إن الدول العربية، التي قيل أنها “تعاني من ممارسات قطر الداعمة للإرهاب” بحسب التعبير، لذا فهي تسعى للضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل “سحب تنظيم بطولة كأس العالم من قطر” .

ورجح المركز، في البيان الذي تم نشره عبر أحد الصحف المصرية الرسمية أنه سيتم التأثير على الاستعدادات القطرية لاستضافة البطولة الأكبر فى الوضع الحالى، بالإضافة إلى “تضخم الأزمة الاقتصادية القطرية والشكاوى العالمية بأنها دولة داعمة للإرهاب وللحركات الارهابية، وهو ما يمثل تأثيراً كبيراً ويهدد كل الخطط والمشاريع التي تقيمها الدوحة لاستضافة بطولة كأس العالم” .

وبالحديث عن إنشاء تركيا لقاعدة عسكرية في قطر وما ستؤثر به على المنطقة قال المركز إن الهدف من هذه القاعدة هو “حماية أهداف الأفكار والمشاريع التى ينشرها فكر الإسلام السياسي في المنطقة بشكل عام، والذي تقوده قطر وتركيا” بحسب ما نشره المركز، وأكد على أن الدول العربية ترى في هذه القاعدة ما يهدد أمن واستقرار المنطقة بشكل كبير، بالإضافة إلى الحديث عن أن هذه الاتفاقية إقامتها ينتج عنها استياء وغضب الدول الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لما فيها من تأثير قوى وأكيد على استقرار المنطقة ككل ويهدد الموقف القائم بالكثير من التأزم .