الإنتهاء من إنشاء وتطوير كوبري يربط بين القاهرة و الاسكندرية

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قام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل المصري، بالانتهاء من أعمال تطوير و إنشاء الكوبري الممتد على طريق “القاهرة / الإسكندرية” الصحراوي، وكان ذلك خلال صباح اليوم الأحد .

و الجدير بالذكر أن إنشاء الكوبري الجديد الذي يشمل 4 حارات ذهابا من محافظة القاهرة إلى محافظة الإسكندرية، و ايضا صرح وزير النقل أنه يعمل على تطوير و رفع الكفاءة في الكوبري القديم من أجل أن يواكب التحولات الحالية التي تمر فوق الكوبري، ليكون بذلك 4 حارات عودة من محافظة الإسكندرية إلى محافظة القاهرة لجان 4 حارت ذهاب تم إنشاؤها في المشروع الجديد، و قد اطمأن الدكتور هشام عرفات على زيادة جودة التنفيذ وإجراءات السلامة والأمان وفقا للتصميمات الكوبري.

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و قد صرح وزير النقل بإن مضاعفة حارات الكوبري لكي يكون 4 حارات ذهابا و 4 حارات عودة، سوف يكون لها مساهمة كبيرة في حل الاختناقات المرورية بالمنطقة الواقعة بين بوابات تحصيل الإسكندرية و حتى كارفور الواقع بمدخل الإسكندرية، و قد أشار الوزير إلى أن الكوبري القديم يبلغ طوله 800 متر و عرضه 20 مترا ، بواقع 4 حارات في اتجاه “الإسكندرية / القاهرة”.

و يذكر ان الوزير قام بالتوجيه لكي يتم الانتهاء من كافة أعمال تطوير وإنشاء الكوبري القديم خلال أسبوع واحد ، ثم يتم بعدها يتم فتحه من أجل مرور السيارات.

و في نفس السياق قام اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء بإعطاء توجيهاته بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير شبكة المرافق في كل أنحاء محافظة البحر الأحمر.

و الجدير بالذكر أن الوزير قد صرح بأن محافظة البحر الأحمر سوف تشهد تطورات كبيرة في شبكة المرافق في نهاية العام الحالي ، و قد أشارت إلى أن محافظة البحر الأحمر هدفها ان تخدم المواطنين، و ايضا تعمل المحافظة على تطوير المرافق من أجل الوصول إلى طموحات المواطنين في الحياة داخل بيئة نظيفة و جميلة و متكاملة الخدمات والمرافق من اجل حياة افضل في المحافظة.