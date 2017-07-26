سلطان ينتهي من جزيرة ستانلي بالإسكندرية

Advertisements

صرح الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه يتم الآن الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل التي تقوم بها محافظة الاسكندرية من اجل تجديد الجزيرة الوسطى كوبري ستانلي الواقعة في نطاق حي شرق الاسكندرية، و جاء ذلك المشروع استكمالا لأعمال التطوير التي تقوم بها إدارة المحافظة في شاطئ ستانلي، التي تعد واحدة من أهم المزارات و الشواطئ السياحية في محافظة الإسكندرية والجمهورية كلها.

و الجدير بالذكر أنه تم التوضيح من جانب محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان ، أنه قام بتكليف رئيس حي شرق بأن يعمل على زيادة المساحة الخضراء و زيادة عدد الأشجار و الاهتمام بتنظيف المنطقة التي تحيط كوبري ستانلي، و ايضا كلفه بأن يتابع تركيب البلدورات و دهان الكوبري وصيانة أعمدة الإنارة وأن يزيل كل الإشغالات التي من الممكن ان تعيق حركة المارة على الكوبري السياحي.

Advertisements

وبناء عليه قام اللواء وحيد رضوان، رئيس حي شرق، أعمال تطوير و تجميل المثلث بالجزيرة الوسطى بالكوبري و ذلك اعتمادا على الجهود الذاتية في الحي ، حيث أن أعمال التطوير تضمنت رصف للطرق و ايضا وضع البلاط بالمثلث و اضافة لمسات جمالية من المسطحات الخضراء والأشجار في محيط الكوبري و وضع بعض من أحواض مليئة الزهور، و ايضا تابع تطوير الكوبري حي وضع مقاعد وأماكن للجلوس لكي يستخدمها المواطنين و ايضا عملت رئاسة الحى على أن تقوم بوضع ممرات و أماكن للمشاة والمارة من السيراميك في مساحات واسعة بين المسطحات الخضراء والأشجار التجميلية للكوبري.

و الجدير بالذكر أن حي شرق الإسكندرية قد انتهى من أعمال التطوير والتجميل التي تقوم بها المحافظة في طريق الجيش و ايضا قاموا بوضع “فازات” و أحواض ورد في الطريق الجديد وقاموا بزراعتها ويتم الانتهاء من دهان الأرصفة والبلدورات و ايضا قام الحي بتركيب أعمدة إضاءة جديدة في الطريق من أجل المارة ليلا.

و يذكر ان هذه التطورات تقوم بها محافظة الإسكندرية في خطة كبرى لتطوير و تجميل المحافظة الساحلية السياحية المصرية.