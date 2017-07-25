مصادر تعلن القرار النهائي لموعد زيادة أسعار الإنترنت الأرضى فى مصر

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قامت بعض المصادر المطلعة من داخل شركات المحمول وقطاع الاتصالات بوجه عام فى جمهورية مصر العربية منذ قليل بالكشف عن أحدث قرارات الاتصالات الخاصة بشأن زيادة أسعار الإنترنت الأرضي بمحافظات مصر في الفترة المقبلة والتي تضم بداخلها ملايين من المواطنين الموجودين على الأراضي المصرية.

وقد ورد أنه لا زيادة جديدة سوف تطرأ على أسعار الإنترنت الأرضى فى الفترة المقبلة وذلك اعتبارا من اشتراكات العملاء بهذه الخدمة بداية من شهر يوليو الجاري كما تقرر أن يتم تطبيق الزيادة المقررة عليها من بداية شهر سبتمبر المقبل على جميع عملاء شركات الاتصالات المشتركين في الإنترنت الأرضي.

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خرجت هذه التصريحات الخاصة على خلفية ما تم نشره مؤخرًا على عدد من المواقع الإخبارية المختلفة من معلومات صادرة وتم الإشارة فيها إلى مركز معلومات مجلس الوزراء، حيث ورد فيها أنه سوف يتم تطبيق تلك الزيادة الجديدة والتي تم الإعلان عنها في الآونة الأخيرة على العملاء اعتبارا من شهر يوليو.

وقد تم تدارك الأمر سريعا من قبل المسؤولين وتم تصحيح المعلومة الصادرة على لسان مركز معلومات مجلس الوزراء والتصريح رسميًا بأن الزيادة الجديدة المقررة على الإنترنت الأرضي سوف يتم تطبيقها رسميًا رسميًا بداية من شهر سبتمبر المقبل وليس بداية من شهر يوليو يصبح هذا الرأى هو أقرب الآراء والتصريحات التي قد سبق وأن تم الإعلان عنها بخصوص موعد فرض الزيادة الجديدة من قبل مسؤولي شركات المحمول الثلاثة فى مصر بالإضافة إلى قطاع الاتصالات .

وجدير بالذكر أنه قد جاءت المعلومات المدققة والتصريحات الهامة الخارجة بهذا الشأن طبقا لآخر تحديث قد تم الإعلان عنه من قبل وزارة المالية والذي قد سبق وأن أعلنت فيه أنه سوف يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة المقررة على خطوط الإنترنت الأرضي على باقة عملاء الـ “ADSL” ، كما تقرر أن تكون هذه الضريبة بنسبة 14% بحيث يتم فرضها بشكل رسمي على أسعار الإنترنت في مصر على جميع الشركات المقدمة فى الوقت الحالي على الخدمة المقررة على شبكة الانترنت فى مصر وذلك بداية من اشتراك العملاء بالخدمة مع مطلع شهر سبتمبر 2017 القادم.