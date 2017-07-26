رئيس لجنة الإسكان يشيد ببسالة الجيش المصري.. خير أجناد الأرض

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أشاد رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، علاء والى، بأداء والاستجابة السريعة لحركة الجندى المصرى الشجاع، للتصدي للحركات الإرهابية الآثمة، التي استهدفت واحد من كمائن القوات المسلحة الواقعة فى جنوب مدينة العريش بشمال محافظة سيناء، أثناء دهس القوات لسيارات إرهابية مفخخة بدبابته ذات الكفاءة العالية وقدرة البالغة.

صرح علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، أن بسالة الجندى المصرى التى شاهدها العالم كله أمس، وطبقا لما نشرته صفحة المتحدث العسكرى للقوات المسلحة عن تحركات إرهابية كانت ستؤدى إلى حدوث خسائر بالغة فى الأرواح قد تبلغ لحد استشهاد حوالى من 50 إلى 60 فرداً من المدنيين، كما أكد المتحدث العسكرى للقوات المسلحة أن إيمان رجال القوات المسلحة وعقيدتهم الراسخة وحب وطنهم وحمايته لا يستطيع الإرهاب الغادر أن يكسرها.

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أضاف علاء والى، عن الجيش المصرى وشجاعته وسرعة استجابته و ايضا عن البطولات التى يحققها دائما: “إن الجيش المصري يسطر كل يوم بطولة جديدة يكتبها أبناء الوطن”، مشيرا إلى أن العالم بأسره سوف يتوقف ويفكر بعمق أمام إيمان الجيش المصرى والفداء والتضحية وروحه القتالية وإيمانه بوطنه.

كما أشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن كل نظريات العالم فى المجال العسكرى، سوف تعجز عن معرفة سبب هذه العقيدة الراسخة الجندى المصرى، فهم كما قال رسول الله “صل الله عليه وسلم”: “إذا فتح الله عليكم مصر بعدى فاتخذوا فيها جندًا كثيفًا، فذلك الجند خير أجناد الأرض”.

أكد علاء والى، أن البطولات التى قم بها الجندى المصرى سوف تكون مثال وقدوة يحتذى بها العالم كله فى الفداء والتضحية، كما أشار سيادته إلى أن الجيش المصري يثبت فى عقيدة الجندي المحارب أن روحه أقل ثمن يمكن أن يدفعه فى سبيل حماية بلده و الحفاظ على سلامة وطنه.

إن الجيش المصرى يزرع أيضا فى وجدان الجندى الشجاع الأقدام والتفانى، وإن كل ما شاهده العالم عن طريق هذا الفيديو الذي قام المتحدث العسكرى للقوات المسلحة ببثه، يعتبر أكبر دليل على كفاءة أداء الجندى المصرى والبراعة القتالية التي يتحلى بها الجندي المصري، وأنه على استعداد أن يبذل قصارى جهده فى سبيل الدفاع عن وطنه الحبيب الغالى مصر، وأن يضحي بكل ثمين وغالى من أجله.