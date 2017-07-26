أخبار الطقس اليوم الأربعاء 26/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد فى البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية المتعلق بحالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الاربعاء 26/7/2017 أن يسود طقس مائل للحرارة وذلك على أغلب مناطق السواحل الشمالية حيث يتوقع أن يصبح الطقس المتوقع خلال اليوم حار على كلاً من محافظات الوجه البحرى بالإضافة إلى محافظة القاهرة ثم يصبح الطقس شديد الحرارة جنوبا في ساعات النهار ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا بوجه عام على أغلب المحافظات المصرية في ساعات الليل حتى يصبح الطقس لطيف غيها.

أخبار الطقس اليوم، قد ورد في بيان هيئة الأرصاد أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية بسبب الشبورة المائية صباحا على المناطق الشمالية من البلاد حتى محافظات شمال الصعيد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والأخرى المتوسطة خلال اليوم على كلاً من السواحل الشمالية بالإضافة إلى الرياح حيث يتوقع أن تكون شمالية غربية معتدلة كما ورد أنه سوف تنشط حركة الرياح على محافظة جنوب سيناء، كما يتوقع أن تنشط اضًا على مناطق خليج السويس مما يؤثر على الحركة الملاحية ويصبح الطقس مضطرب هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فقد أشار الأرصاد في البيان الرسمي الصادر بخصوص أخبار الطقس اليوم أنها سوف تكون خفيفة إلى معتدلة في خلال ساعات النهار كما ترتفع حركة الموج فيه بسبب تغيرات حالة الطقس خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة خلال اليوم ثم تتغير وتصبح مضطربة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج فيه خلال اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حركة الرياح المتوقعة اليوم ورد أنها سوف تكون سطحية على كلا البحرين بحيث تكون شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم الاربعاء 26/7/2017 على أغلب محافظات مصر فكانت كالتالي:

الصغرى العظمى

القاهرة 25 37

الإسكندرية 25 32

مطروح 23 33

بلطيم 26 33

العريش 22 34

نخل 21 36

بورسعيد 25 32

دمياط 24 33

مرسى علم 29 37

الإسماعيلية 24 37

السويس 25 38

الغردقة 29 38

شرم الشيخ 31 39

طابا 24 36

الطور 26 35

رفح 23 34

كاترين 20 36

الفيوم 25 39

رأس سدر26 37

أبوسمبل 27 43

سيوة 23 41

المنيا 24 38

سوهاج 26 40

شلاتين 28 43

وسط الدلتا 25 36

أسيوط 25 39

قنا 26 41

الأقصر 27 41

أسوان 28 42

نويبع 29 38

حلايب 29 38

الوادى الجديد 26 41

السلوم 23 35.