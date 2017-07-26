حلمي النمنم يفتتح معرض الكتاب بالمنوفية غدا الخميس

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يتم افتتاح معرض الكتاب بمحافظة المنوفية غدا الموافق الخميس، ويفتتح المعرض كل من الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، حلمي النمنم وزير الثقافة، حيث يتم افتتاح هذا المعرض في محافظة المنوفية وبالتحديد في الأستاذ الرياضي بمنطقة شبين الكوم. وأعلن الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية من المتوقع أن يشتمل فتح المعرض على كم هائل من الحضور و حشد عظيم من الأدباء والإعلاميين وأساتذة الجامعات المختلفة والمبدعين والمثقفين.

وتتضمن فعاليات معرض الكتاب المقام في محافظة المنوفية قيام الهيئة العامة للكتاب بتكريم الناقد الراحل والمترجم الكبير طلعت الشايب عن طريق إهداء درع الهيئة تكريماً منها على جهوده في المجال الثقافي ومسيرته الثقافية، وبالإضافة إلى تكريم الهيئة أيضا للناقد والشاعر الراحل شريف رزق.

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وأشار هشام عبد الباسط أن معرض الكتاب المقام بمحافظة المنوفية يتضمن تكريم لأسرة رئيس جمهورية مصر العربية الراحل محمد أنور السادات، كما سيكرم المعرض أيضا اسم النائبة الراحلة أميرة رفعت عضو مجلس النواب في السابق.

ومن الجدير بالذكر أن طلعت الشايب ابن قرية الباتون هو أديب، ومترجم، وكاتب، ومفكر، قام بترجمة ما يقرب من عشرين كتاب من اللغات الروسية والفرنسية والإنجليزية، وله العديد من الأعمال الرائعة منها كتاب صراع الحضارات للكاتب صموئيل هنتجتون، كما ترجم كتاب الحرب الثقافية الباردة و الاستشراق الأمريكي للكاتب دوجلاس ليتل، كما ترجم للكاتب “شيف كومار” رواية “عاريا أمام الآلهة”، بالإضافة على ترجمته للكاتب جوست سمايرز كتاب “الفنون والآداب تحت ضغط العولمة”.

كما كان للكاتب الكبير طلعت الشايب مقالات رائعة بمذاق ثقافي بحت في مجلة الدوحة، وكتب في مجلة الهلال، ومجلة الأدب والنقد، ورحل عن عالمنا في خلال مشاركته في ندوة بصالون الثقافي “الترويجي” أصيب بأزمة قلبية توفي على إثرها في الأول من أبريل لعام 2017.

ويعد الشاعر والناقد الأدبي شريف رزق من جيل الثمانينات، له العديد من الأعمال الأدبية مثل ديوان “لا تطفئ العتمة” و”عزلة الأنقاض” و”مجرة النهايات” وغيرها من الأعمال الرائعة، ومن أهم كتب في النثر العربي “آفاق الشعرية العربية الجديدة في قصيدة النثر”، و”قصيدة النثر في المشهد العربي” وغيرها من الأعمال، وتوفي عن عمر يناهز الاثنين وخمسين عام إثر إصابته بنزيف في المخ.

أما النائبة أميرة رفعت فهي نائبة برلمانية عن دائرة شبين الكوم منوفية، توفت إثر حادث إنقلاب سيارتها بسبب انفجار أحد الإطارات على طريق الطور، حيث كانت في طريقها لحضور احتفالية مائة وخمسين عام على البرلمان في محافظة شرم الشيخ.