اخر اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: استعراض أهم ما ورد من أخبار مصر بالصحف اليوم

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اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: “حلمي النمنم” يفتتح معرض الكتاب بالمنوفية غدا

يتم افتتاح معرض الكتاب بمحافظة المنوفية غدا الموافق الخميس، ويفتتح المعرض كل من الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، والدكتور هيثم الحاج رئيس الهيئة العامة للكتاب، حلمي النمنم وزير الثقافة، حيث يتم افتتاح هذا المعرض في محافظة المنوفية وبالتحديد في الأستاذ الرياضي بمنطقة شبين الكوم، ويتضمن المعرض تكريم العديد من الشخصيات الراحلين منهم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وطلعت الشايب المترجم والناقد، وشريف رزق الشاعر والناقد الراحل، وأخيرا النائبة الراحلة أميرة رفعت.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: “الصحفيين” تجري تحقيق عن اختراق قنوات الإخوان للنقابة

تجري حاليا لجنة التحقيق التابعة لنقابة الصحفيين تحقيق في واقعة دخول الإخوان إلى النقابة، حيث استدعت كل من محمد سعد عبد الحفيظ، ومحمود كامل عضوي مجلس النقابة للاستماع إلى أقوالهم في حادثة دخول غير السياسيين والنقابيين إلى مقر نقابة الصحفيين، بالإضافة إلى بث قنوات جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى بعض القنوات القطرية للاعتصام من داخل النقابة من خلال دعوة قوى سياسية للتظاهر قبل أسابيع.

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اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: مجمع حمامات السباحة الجديد ينقطع عنه التيار الكهربي يوم افتتاحه

انقطع التيار الكهربي عن المجمع الأوليمبي لحمامات السباحة المقام حديثا بملاعب جامعة القاهرة، بسبب الأحمال الشديدة عليه، وذلك في إطار افتتاحه اليوم الأربعاء.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: مشتريات المستثمرين تربح البورصة المصرية 1,9 مليار جنيه في تعاملات اليوم

حققت سوق المال المصري اليوم مكاسب كبيرة بنهاية تعاملات اليوم الموافق الأربعاء بسبب إقبال المستثمرين على شراء للأسهم المتوسطة والقيادية مما أدي إلى تحقيق ربح في رأس مال السوق المالية ليسجل 1,9 مليار جنيه في ختام تعاملاته اليومية، وسط أداء متباين من المؤشرات الاقتصادية.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: “ممدوح رمضان” احتياطي القمح في مصر يصل إلى 4,6 مليون طن

أعلن المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ممدوح رمضان أن احتياطي القمح الاستراتيجي في جمهورية مصر العربية يصل إلى 4.6 مليون طن، حيث تكفي احتياجات السوق المصري لمدة ستة أشهر مقبلة.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: “مميش” يفتتح وحدة تفتيت حصوات الكلي ببورسعيد

افتتح رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش اليوم الأربعاء وحدة تفتيت حصوات الكلي في مستشفى الزهور المركزى في محافظة بورسعيد، وأضاف قائلا: ” أن ما تقوم به هيئة قناة السويس تجاه أبناء محافظة بورسعيد هو واجب عليها”، وأن الخدمات المقدمة لمحافظات قناة بورسعيد هو عمل واجب لتقديم المعونة للمجتمع المحلي بهذه المحافظات.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: محافظ الدقهلية يغلق 6 عيادات ومنشآت طبية

أصدر اليوم محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي أوامر بغلق 6 عيادات ومنشآت طبية ومعامل تحاليل بمراكز شربين، وطلخا، والمنصورة، وبلقاس شملت تخصصات مختلفة، وجاء القرار الإداري بالغلق لمخالفة هذه المؤسسات القوانين المنظمة للعمل بعد صدور تقرير من وكيل وزارة الصحة الدكتور سعد مكي بعد مروره الميداني لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالدقهلية للتأكيد على التزام المؤسسات الطبية بالقواعد المنظمة واشتراطات العمل الطبي.

اخبار مصر اليوم الاربعاء 26/7/2017: “ممتاز فهمي” يستقبل أهالي المفقودين في ليبيا

بناء على توجيهات محافظ الفيوم استقبل اليوم سكرتير عام المحافظة ممتاز فهمي أهالي الشباب المفقودين عن طريق الهجرة الغير شرعية إلى ليبيا وبالتحديد مركز اطسا قرية منية الحيط ليتم التعرف على مشاكل هؤلاء المواطنين ومد يد العون في تقديم الحلول المناسبة