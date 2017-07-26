تعرف علي عقوبة مخالفات المرور فى القانون الجديد

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قانون المرور الجديد الذي تم مناقشته في مجلس الشعب يحدد مجموعة من المخالفات التي تدخل تحت بند الشريحة الثانية في إطار 30 نقطة مرورية يحصل عليها السائق، ويعمل على فقدانها نقطة تلو الأخرى بأنه يقوم بعمل المخالفات المرورية بواقع ثلاث نقاط لكل مخالفة، وعند الانتهاء من الـ30 نقطة المقررة يتم أخذ الرخصة وسحبها من السائق مع دفع غرامة مالية تتراوح من 400 إلى 800 جنيه، وتلك المخالفات المنصوص عليها في قانون المرور الجديد هي

ان يقوم السائق بتجاوز السرعة المقررة له وهي 30 كم/ساعة. تجاوز الحمولة الخاصة بالسيارة والتي لا يجب أن تتعدى 30% من الحمولة المقررة. أن يتم قيادة السيارة برخصة قيادة منتهية الصلاحية أو قد تم إلغاؤها أو تم توقفها. قيادة سيارة برخصة قيادة لا تسمح بقيادتها. عدم استعمال الأنوار الخاصة بالسيارة سواء الأمامية أو الخلفية أثناء السير في الليل . تعمد سيارات النقل أو سيارات النقل الثقيل وسيارات النقل الجماعي للركاب في المناطق الخاصة بالسكان أو توقفها على الطرق أو توقفها في الأماكن التي لم يصرح بالتوقف بها. استخدام السيارة في مواكب وتجمعات دون تصريح. تحميل سيارات النقل بصورة تقوم بعرض حياة وممتلكات الخاصة بالغير وتعريض أمن الطريق للخطر ، أو القيام بتغطية الحمولة أو تنظيمها بطريقة غير آمنة. عدم إعطاء أولوية الطريق لمركبات الخاصة بالطوارئ ومركبات الشرطة ومركبات المرور ومركبات الإسعاف ومركبات الإطفاء والخدمة العامة والمواكب الرسمية التي يتم الإعلان عنها خلال آلة التنبيه أو الإشارات اليدوية أو الضوئية. القيام بتركيب التنبيهات أو المصابيح التي تتشابه مع السيارات الخاصة بـ الإغاثة والطوارئ. مخالفة حمولة سيارات النقل أبعاد الصندوق أو عدم بقاء يوميء بوضوح إلى بروز الحمولة المصرح بها. قيادة سيارة يخرج منها دخان عزير أو تقوم بتجاوز النسب المقررة بناء على قانون البيئة 14. القيام بتلوين زجاج السيارة، وتركيب ستائر مخالفة أو لصق ورق معتم أو تركيب زجاج يحجب الرؤية أو يكون غير مصرح به من سلطة الترخيص. تحميل ركاب بعدد أزيد من المسموح به. مخالفة المسار “الحارة المرورية” المتواجدة باللائحة التنفيذية. القيام بنقل مواد أو سلع يحظر نقلها أو مواد تقوم بالإضرار بالبيئة بدون تصريح من الجهات المختصة. مخالفة شروط استخدام اللوحات المؤقتة أو التجارية. عدم توافر الشروط الخاصة بـ المتانة والأمان والصلاحية الفنية أثناء القيادة على الطريق. استعمال أنوار تخالف الإضاءة المصرح بها. استخدام التليفون أثناء قيادة السيارة. القيام بتعطيل المرور على الطريق أو إعاقتها . عدم اتباع الإشارات والتعليمات المقدمة من رجال المرور. تواجد بيانات غير صحيحة في الطلبات الورقية أو الإلكترونية التي تتواجد في القانون عند القيام بعمل تجديد رخصة القيادة. عدم استخدام التعريفة المقررة أو طلب تعريفة أكثر من المطلوبة .