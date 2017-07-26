أهم ملامح حركة التنقلات السنوية للشرطة والتي سيتم الإعلان عنها غدا الخميس

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تقوم وزارة الداخلية غدا الخميس الموافق السابع والعشرون من شهر يوليو الجاري بالإعلان عن حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، والتي اعتمدت في المقام الأول على ضخ دماء جديدة شابة لتتولى قطاعات وإدارات هامة بالوزارة، فمن المقرر أن يتم الاستعانة بعناصر جديدة مع الإبقاء على بعض الشخصيات وتجديد الثقة لعدد من الكوادر الأمنية نظرا للنجاح الكبير الذي حققته هذه الكوادر في القطاعات المسؤولة عنها على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وقد أكدت مصادر مسئولة بوزارة الداخلية، أنه تم الانتهاء فعليا من الحركة تمهيدا للإعلان عنها خلال ما تبقى من شهر يوليو الجاري ليتم البدء في تنفيذها بصورة رسمية قبل بداية شهر أغسطس القادم للعام الميلادي الجاري 2017، وتشير ملامح هذه الحركة الجديدة إلى أنه تم الإبقاء على عددا من الشخصيات نظرا للنجاح الذي حققته، وفى المقابل الاستعانة بشخصيات أخرى جديدة.

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حيث تم تجديد الثقة في عدد من مساعدي وزير الداخلية اللواء مجدى عبد الغفار، والذي يأتي في مقدمتهم اللواء محمود شعراوي مساعد الوزير للأمن الوطني، لما حققه من نجاح خلال الفترة الماضية وبسبب الضربات الأمنية المتلاحقة للعناصر الإرهابية وتحديدا حركة حسم الإرهابية التي تمكن الجهاز من ضبط العديد من عناصرها، هذا إلى جانب نجاحه في كشف غموض الكثير من الحوادث الإرهابية التي ضربت مصر والتي منها استهداف كنيسة مارجرجس بطنطا و كنيسة مارمرقس بالإسكندرية وتحديد هوية الانتحاريين الذين قاموا بتنفيذ هذه العمليات الإجرامية.

كما تم تجديد الثقة أيضا في اللواء جمال عبد الباري مساعد الوزير للأمن العام، خاصة بسبب قدرته على التخلص من الكثير البؤر الإجرامية وتفكيكها وملاحقة العناصر الإرهابية، كما سيتم تجديد الثقة أيضا في اللواء محمد هشام عباس مساعد الوزير للأمن المركزي للمشاركة في المداهمات الأمنية التي حققت نجاحات كبيرة، فضلا عن تجديد الثقة في اللواء طارق عطية مساعد الوزير لشئون الإعلام وذلك لقدرته على التصدي لمروجي الشائعات والأخبار الكاذبة والمضللة، كما تقرر الإبقاء أيضا على اللواء محمد يوسف مساعد الوزير لقطاع حقوق الإنسان، بهدف استئناف المبادرات الإنسانية والتي كان قد تم إطلاقها مؤخرا.