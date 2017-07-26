هيئة ميناء دمياط تحتفل بمرور 31 سنة على افتتاح الميناء

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شهدت اليوم محافظة دمياط الاحتفال بمرور 31 سنة على تشغيل وافتتاح ميناء دمياط في عام 1982 حيث صدر قرار جمهوري في السادس عشر من شهر يوليو لعام 1985 ينص على إنشاء هيئة ميناء دمياط، حيث تم افتتاح الميناء رسميا في السادس والعشرين من شهر يوليو لعام 1986 و بداية تشغيله في الملاحة البحرية.

وأعلن المتحدث الإعلامي باسم هيئة ميناء دمياط ممدوح الشيطي أن مظاهر الاحتفال بالذكرى الحادية والثلاثين على إنشاء هيئة ميناء دمياط عن طريق مد أعلام جمهورية مصر العربية طويلا على واجهات مباني هيئة ميناء دمياط، وبرج الإرشاد بالإضافة إلى تعليق الزينة على أعمدة طريق الميناء، وعمل ديكورات احتفالية على بوابة الميناء لتهنئة رئيس مجلس الإدارة اللواء أيمن صالح للعاملين في هيئة ميناء دمياط، وكذلك تهنئة المستثمرين والشركات للمتعاملين في ميناء دمياط بهذه المناسبة العظيمة.

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كما تم تزين اللنشات والقاطرات والوحدات العاملة في المجال البحري بأعلام الزينة وتم إطلاق الصفارات في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا للتعبير عن الابتهاج بهذه المناسبة الكبيرة كم تم إذاعة الأغاني الوطنية.

ويعد ميناء دمياط من أقدم الموانئ البحرية في جمهورية مصر العربية منذ عهد الحضارة الفرعونية بالإضافة إلى ازدهار الميناء في بداية عهد الملك محمد علي.

والجدير بالذكر أن المساحة الكلية لميناء دمياط تصل إلى حوالي 11,8 مليون متر مربع، ويوجد بالميناء برج مجهز للإرشاد يعمل بأحدث طرق الإرشاد في البحر الأبيض المتوسط، وتم تزويد البرج الإرشادي بنظام مراقبة يعمل بنظام التكنولوجيا الرقمية المتطورة، كما يوجد في الميناء ثلاثة وعشرين رصيف بحري يصل إجمالي طولهم حوالي 5370 متر، كما يحتوي ميناء دمياط على سبع بوابات بالإضافة إلى احتوائه على ست محطات للحاويات البحرية الكبيرة والبضائع العامة، والصب الجاف والسائل بالإضافة إلى المواد الغذائية في الصوامع والحبوب، والغاز، والصناعات البتروكيماوية، بالإضافة إلى محطة الميناء النهري.

ويميز ميناء دمياط موقعه الجغرافي المتميز الذي يبعد حوالي عشرين ميل بحري من المدخل الشمالي من قناة السويس البحرية، ويعتبر من الموانئ الفريدة المتنوعة في وسائل النقل منها البري والبحري والنهري بالإضافة إلى وجود سكة حديد، بالإضافة إلى تزويد الميناء بنظام كامل متكامل للمراقبة بالكاميرات.