وزارة المالية: تنظيم برنامج تدريبي بالتنسيق مع الحكومة اليابانية و تمويل البنك الدولي لمدة عامين

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قبل قليل، قامت وزارة المالية بالإعلان عن تنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع الحكومة اليابانية لمدة عامين، وذلك خلال الفترة من شهر أبريل للعام الميلادي القادم 2018 وحتى مارس للعام الميلادي 2020 بمجال الضرائب، ويأتي هذا البرنامج بتمويل من البنك الدولي، ولهذا البرنامج العديد من الأهداف الهامة والتي يأتي في مقدمتها إيضاح العلاقة بين الإدارة الضريبية والنمو الاقتصادي والتشريعات المنظمة لها.

كما يهدف هذا البرنامج أيضا إلى إتاحة الفرصة للدارسين لرؤية النظرية تترجم لممارسة فعلية من خلال دراسة وتقييم ممارسات مصلحة الضرائب القومية بالدولة اليابانية، وفيما يتعلق بالمقر الرئيسي للتدريب فيقع في جامعة كيو بالعاصمة اليابانية طوكيو، وقد أكدت الوزارة خلال بيان رسمي لها اليوم الأربعاء أن كافة التكاليف والمصروفات الدراسية والتأمين الطبي على الدراسين يقع على عاتق الحكومة اليابانية.

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كما قامت بالإعلان عن الشروط المطلوبة للحصول على هذه المنحة التدريبية، والتي يأتي في مقدمتها تقديم استمارة التقديم و خطابين توصية ممن تتوفر لديهم المعرفة الجيدة بخبرة المتقدم خلفيته المهنية، فضلا عن خطاب توصية من أستاذ جامعي وشهادة طبية بالحالة الصحية للمتقدم، هذا إلى جانب شهادة إجادة اللغة الانجليزية من فئتي توفل وايلتس، وشهادة المؤهل الدراسي للمتقدم وصورة من جواز السفر الخاص به.

كما يتطلب أيضا التقديم في هذه المنحة شهادة إثبات جهة العمل، ويشترط في المتقدم ألا يكون سبق له السفر للخارج في دورات مشابهة، ويجب أن يكون حاصلا على درجة الكفاية في آخر تقريرين سنويين بما لا يقل عن تقدير امتياز، فضلا عن عدم حصوله على جنسية مزدوجة والحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، ويشترط أيضا أن تتوافر لديه خبرة لا تقل عن ثلاثة سنوات في مجال السياسات الضريبية.

وفيما يتعلق بطريقة التقديم، فقد أوضحت الوزارة أن المتقدم يمكنه ارسال كافة الاوراق والمستندات الخاصة به عبر البريد بعد اجتياز المقابلة الشخصية التي ستجرى معه لاحقا، بحيث تصل بجامعة كيو اليابانية، في موعد أقصاه نهاية شهر أكتوبر القادم للعام الميلادي الجاري 2017، ولن يتم قبول الأوراق بخلاف الطريقة السابقة مع استكمال البيانات المطلوبة عبر الإنترنت بمعرفة البنك الدولي، وأشارت إلى أنه في حالة عدم نجاح المتقدم في الحصول على درجة الماجستير لن يتم منحه تذكرة طيران للعودة.تجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتقديم الترشيحات للوزارة سيكون فى الثالث عشر من شهر أغسطس القادم 13/8/2017.