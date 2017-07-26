القومي للمرأة ببورسعيد يطلق المرحلة الرابعة من حملة “طرق الأبواب”

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تم إطلاق المرحلة الرابعة لحملة طرق الأبواب في قرى محافظة بورسعيد، بناء على ما تم إعلانه من قبل المهندسة سحر لطفي رئيسة فرع المجلس القومي للمرأة في بورسعيد اليوم الأربعاء، تحت رعاية كل من رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان بالإضافة إلى مشاركة كل أعضاء فرع مجلس المرأة ببورسعيد.

وقد بدأت حملات طرق الأبواب بإقامة العديد من الندوات بقرية أم خلف، وبيت شباب والكاب، وشارك في إقامة الندوات كل من الراهبة هيلانة من مطرانية الأقباط طائفة الأرثوذكس في محافظة بورسعيد، والشيخ محمد أبو مندور، بالإضافة إلى حضور كل من مدير عام شؤون البيئة، كما حضر عن الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي الدكتور محمد رضوان.

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وتم مشاركة العديد من سيدات القرى الريفية في الندوات، حيث شهدت حضور الندوة التي أقامتها جمعية قرية الكاب حضور أكثر من خمسين امرأة، الذين حرصوا على حضور الندوة منذ بدايتها، وأقيمت الندوات بحضور كل من عضو فرع المرأة ببورسعيد عبير الجابري، وعضو فرع المرأة الدكتورة إحسان عبد الله.

وحضر أكثر من 150 سيدة الندوة الثانية التي إقامتها بيت شباب أم خلف، وأقيمت الندوة بحضور ممثلين من الأزهر الشريف، ومن المطرانية بالإضافة على حضور أعضاء مجلس المرأة ببورسعيد، كما شارك في الندوة محامي مكتب شكاوى المرأة إسلام حمام.

وعلى جانب إقامة الندوات قام مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بورسعيد سحر لطفي وعضوات المجلس بحملات توعية للسيدات الريفية في بورسعيد عن طريق زيارتهم في منازلهم.

وأوضح مقرر فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة بورسعيد أن الندوات وحملات التوعية للسيدات الريفيات شملت أهمية غرس قيم آداب الحوار وتقبل وجهة نظر الآخر في الأبناء، والتأكيد على حقوق المرأة في بيئة آمنة خالية من العنف الموجه للمرأة، بالإضافة إلى عرض أضرار الزواج والإنجاب المبكر.

كما أضافت سحر لطفي أن الندوات تضمن أيضا عرض الخدمات الاجتماعية التي تقوم بها مصر لتخفيف العبء على المواطن المصري ومحدودي الدخل في ظل قرارات الإصلاح الاقتصادي في الوقت الحالي عن طريق توفير منافذ بيع السلع المدعمة الغذائية وتوفير بطاقات التموين المدعمة بالإضافة إلى تقديم معاشات التضامن الاجتماعي للعمل على توفير العدالة وتنمية المجتمع.