بني سويف تعقد اجتماع لبحث الموقف التنفيذي في ملف استرداد أراضي الدولة

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تم إجراء اجتماع لبحث كافة الإجراءات والمواقف التنفيذية بخصوص ملف استرداد أملاك وأراضي الدولة المصرية، ليتم فتح هذا الملف في محافظة بني سويف من خلال عقد اجتماع ترأسه محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب بحضور كل من المستشار القانوني للجنة استرداد الأراضي بقرار جمهوري المستشار عماد عطية، ومساعد وزير الداخلية ومدير أمن محافظة بني سويف اللواء عادل تونس، ورئيس مكتب الرقابة الإدارية بمحافظة بني سويف محمود فاروق، والسكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء يسري خضر.

وتم خلال الاجتماع استعراض آخر وأبرز المستجدات الأخيرة في الموقف التنفيذي من الجهود المبذولة من قبل محافظة بني سويف في ملف استرداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عنها، حيث يأتي هذا الملف من ضمن أولويات رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية.

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وخلال الاجتماع قدم محافظ بني سويف كافة البيانات والتقارير التي تم إعدادها بشكل كامل ودقيق للعمل على تيسير ومساعدة الدولة في استرداد الأراضي التابعة لها وإزالة التعديات عن طريق كافة تقديم كافة المعلومات اللازمة بشأن هذا الملف بالإضافة على تقديم المستندات من خرائط التي تحصر بشكل دقيق لمساحات الأراضي التابعة للدولة، وأشار المحافظ إلى ضرورة سرعة البت في الموقف التنفيذي لقرارات تقنين الأراضي.

وتم استعراض كافة الإجراءات المستحدثة والخطوط الجديدة في هذا الصدد التي تقوم بها محافظة بني سويف من أجل استرداد حقوق الدولة عن طريق عودة الأراضي التابعة لها وإزالة كافة التعديات عنها، بالإضافة إلى استعراض المقترحات من قبل الحاضرين في الاجتماع لتحقيق أفضل استخدام و استغلال لهذا المساحات والأراضي في المجالات الخدمة المجتمعية والتنموية لخدمة المواطن المصري، وتم بحث ومناقشة التطورات الأخيرة بشأن طلبات تقنين التعدي على الأراضي التابعة للدولة وسرعة البت في هذا الملف بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضي التابعة للدولة.

وبالإضافة إلى أنه تم خلال الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات التي تتعلق بمساحات كبيرة وأراضي واسعة المساحة في محافظة بني سويف ليتم البت فيها من قبل لجنة استرداد الأراضي لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة في طلبات التقنين بشأن هذه الأراضي في المحافظة.