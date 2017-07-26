عاجل.. إحباط هجوم إرهابي على المنطقة الشمالية العسكرية

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قام الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، بنشر فيديو يضرب من خلاله أكبر مثل للشجاعة، ويؤكد فيه على بطولة رجال القوات المسلحة للمنطقة الشمالية، الذين استطاعوا بنجاح منقطع النظير إحباط اقتحام إرهابى على إحدى الثكنات العسكرية فى محيط المنطقة الشمالية.

تمكن رجال القوات المسلحة، فى فجر اليوم، من إحباط محاولة آثمة إرهابية كانت تستهدف إحدى الثكنات العسكرية فى محيط المنطقة الشمالية العسكرية، حيث حاولت سيارة دفع رباعى مفخخة كانت تحمل ما يزيد عن 1.5 طن من المواد سريعة الانفجار اقتحام إحدى الثكنات، وقام أفراد التأمين والحراسة بالاستجابة الفورية فى التعامل مع السيارة المفخخة، وسارعت بإطلاق أعيرة نارية عليها مما أسفر عن تصفية سائق السيارة الذي كان يلبس حزاما ناسفا.

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قامت عناصر المهندسين العسكريين، بالتعامل مع السيارة المفخخة والتى كانت تحمل كميات من البراميل بها مواد شديدة الانفجار أيضا ذخائر قد تم إبطال تأثيرها، كما كان بها كميات من القطع والأجزاء المعدنية لعمل كميات كبيرة من الشظايا حتى تتسبب فى خسائر كبيرة قدر الإمكان .

هذا يؤكد يقظة واحترافية عناصر القوات المسلحة، واستعدادهم الكامل والمستمر الاستجابة والتعامل بكل قوة وحسم لمواجهة كل المحاولات الإرهابية الغادرة، التى تستهدف هز واستقرار الدولة المصرية والنيل من هيئاتها القومية .

صرح المتحدث العسكرى، العقيد “تامر الرفاعى”، فى بيان خاص له، أن يقظة وسرعة الاستجابة التي يتمتع بها عناصر القوات المسلحة سوف تظل مستمرة وبنفس القوة لإحباط العمليات الإرهابية على مستوى الجمهورية فقد تمكن رجال القوات المسلحة بالمنطقة الشمالية العسكرية من بالتعامل بحسم وسرعة مع سيارة مفخخة كانت تحمل مواد شديدة الانفجار.

حيث تمكنت عناصر القوات المسلحة من إحباط هذا المخطط الإرهابى الذى كان يستهدف وحدات عسكرية فى محيط المنطقة الشمالية العسكرية، والذي كان سوف يسفر عن خسائر فادحة فى سواء كانت هذه الخسائر مادية أو خسائر فى الأرواح .

لكن بفضل الجهود المضنية التى يبذلها رجال القوات المسلحة، تمكنت عناصر القوات من إحباط المخططات الإرهابية الآثمة، فلا يسعنا سوى تقديم جزيل الشكر للعين الساهر لحماية الوطن من شر الإرهاب الغادر.