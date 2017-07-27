أخبار الطقس اليوم الخميس 27/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن يسود اليوم الخميس طقس مائل للحرارة على أغلب مدن السواحل الشمالية خلال ساعات النهار حتى يصبح الطقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا ويصبح الطقس لطيف في الساعات الليل.

جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية فى ساعات النهار بسبب الشبورة المائية على أغلب المناطق الشمالية وتمتد حتى شمال الصعيد كما ورد أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة خلال اليوم على أغلب مناطق السواحل الشمالية.

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وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح على محافظات شمال الصعيد، وقد ورد أنه سوف تنشط حركة الرياح على خليج السويس مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

وبالنسبة لحالة الطقس المتوقعة على كلاً من البحرين المتوسط والأحمر فيتوقع أن تكون معتدلة كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج اليوم خلال ساعات النهار ما بين متر ونصف المتر إلى مترين وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في محافظات ومدن مصر فكانت كالتالي:

الصغرى العظمى

دمياط 26 32

الطور 26 38

القاهرة 26 39

الإسكندرية 26 32

مطروح 23 30

بورسعيد 26 32

مرسى علم 29 38

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 39

السويس 25 40

العريش 22 33

الغردقة 29 40

نخل 21 36

طابا 24 36

شرم الشيخ 29 39

رفح 23 32

كاترين 22 36

سيوة 23 41

المنيا 25 40

الفيوم 25 40

رأس سدر 27 38

أبوسمبل 24 43

وسط الدلتا 26 39

أسيوط 26 41

سوهاج 26 42

الأقصر 26 43

أسوان 26 43

شلاتين 30 42

حلايب 29 40

الوادى الجديد 24 42

قنا 26 43

نويبع 29 39

السلوم 22 33.