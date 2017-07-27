مجلس النواب يناقش قانون التأمين الصحي الجديد ومن حق المريض العلاج بأي مستشفي

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يتمني الكثير من المصريين ويعلقون آمالهم علي قانون التأمين الصحي الجديد في شفائهم من المرض وتلقي الخدمات الطبية والعلاجية علي المستوى المطلوب، وقد أكد رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشعب علي أنه تم الإنتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بقانون التأمين الصحي الجديد، وأكد أنه يوجد ثلاثة مقترحات بقوانين تناقشها لجنة الصحة بالبرلمان، ولكن تعطي لجنة الصحة الأولية للمشروع المقدم من الحكومة ولكن هذا المقترح لا يعطي الحق إهمال باقي المقترحات، وأكد رئيس لجنة الصحة بالبرلمان.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب أن قطاع التأمين الصحي في مصر يشاهد تردي فظيع في مستوي الخدمة المقدمة للجمهور، وأن الحكومة تمول وتقدم الخدمات الطبية والعلاجية ومسئوليتها الرقابة علي المستشفيات، وسوف يحتوي التشريع الجديد لقانون التأمين الصحي فصل التمويل عن الخدمة وسوف تقوم الحكومة متمثلة في دور هيئة التأمين الصحي في تمويل الخدمات العلاجية، ويختار المواطن تلقي العلاج في أي مكان يراه مناسب له، ويعتبر قانون التأمين الصحي حلم لكل المصرين وأمل في شفاء زويهم من الأمراض وهذا القانون يعتبر بداية قوية لكي يتم السيطرة علي تردي الخدمات المقدمة من المنظومة الصحية في مصر.

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هذا وقد صرح الدكتور محمد خليل العماري رئيس لجنة الشؤون الصحية في مجلس الشعب أن التأمين الصحي الحالي والنظام القائم عليه نظام ردي ويجب أن يتم تعديله بما يناسب المواطن والمرضى وتقديم خدمات طبية وعلاجية علي مستوي عالي في جميع المستشفيات ودور الحكومة فى التشريع الجديد دور رقابي علي المستشفيات فقط وسوف تقوم هيئة التأمين الصحي بتمويل الخدمات العلاجية للمواطنين في أي مستشفى، وأوضح رئيس لجنة الشؤون الصحية أن قانون التأمين الصحي الجديد الذي سوف يتم مناقشته وإقراره ، يتميز في فصل التمويل الخاص بالخدمات العلاجية عن الحكومة ومن حق أي مريض العلاج في أي مكان يريده.

ويذكر أن المبلغ المرصود لهيئة التأمين الصحي في الموازنة العامة للدولة هو 5 مليارات جنيه، ولكن في نفس الوقت تحتاج منظومة التأمين الصحي في مصر إلى إعادة هيكلة من جديد والعمل علي بناء بنية تحتية جديدة وهذا يحتاج أكثر من 130 مليار جنيه وهذه الدراسة تعتبر بصفة مبدئية ، ولن يتم تطبيق التأمين الصحي الكامل مرة واحدة ولكن سوف يتم تطبيق نظام التأمين الصحي علي العديد من المراحل، وسوف يتم حسم كل هذه المراحل بعد البدء في مناقشة المشروع وتقسيم المراحل علي شكل جغرافي وسوف يتم إعطاء الأولوية في البداية إلى محافظات القناة، ويحتاج نظام التأمين الصحي وقت كبير في إعادة هيكلته وبناء بنية تحتية جديدة يصل إلى 10 سنوات، علي مراحل متتالية.