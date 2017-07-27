“سارة عبد اللطيف” تكتشف نظام تصوير للكشف عن حوادث الطائرات

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قامت طالبة سارة عبد اللطيف وهي طالبة بجامعة المنصورة بالتوصل إلى اختراع نظام يمكنه تصوير ما يحدث داخل الطائرات مما يعمل على تيسير عمل التحقيق في حال حدوث اختفاء أو حوادث داخل الطائرات.

وصرحت الطالبة سارة عبد اللطيف أن ما ساعدها على ابتكار هذا النظام هو تكرار حوادث الطائرات مما تطلب العمل على حل هذه المشكلة لمعرفة أسباب حوادث الطائرات والظروف التي أدت إلى هذه الحوادث وما تم اتخاذه من إجراءات من قبل طاقم الطائرة في التعامل مع هذه الحادثة، مما تطلب وجود تسجيل فيديو يعمل على تفسير وقوع الحادث، وأضاف أن هناك صندوق أسود إضافي في الطائرات يعمل على تسجيل الصوت ليتم من خلاله تحديد أسباب وقوع الحادثة التي وقعت على متن الرحلة الجوية، لكن تسجيل الفيديو سوف يعمل على تسجيل كافة الأحداث التي وقعت على متن الطائرة أثناء قيامها بالرحلة الجوية بالإضافة إلى توفير إرسال إشارة استغاثة أثناء تخزين الفيديو بطريقة تعمل على إتاحة سرعة تحليل المواقف عن طريق وجود مستشعرات تعمل بنظام الدمج.

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وأضافت الطالبة سارة عبد اللطيف أن أهم أسباب اختراعها لهذا النظام هو إيجاد تفسير لمشكلة اختفاء الطائرات، بالإضافة إلى تحديد مكان سقوط هذه والأسباب التي أدت إلى سقوطها، بالإضافة إلى التعرف على الوجوه عن طريق استخدام خوارزم يعمل على توفير إمكانية تقطيع الفيديو وتحويله إلى مجموعة من الصور للتعرف على الوجوه التي كانت على متن الطائرة أثناء الرحلة الجوية.

وأوضحت الطالبة سارة عبد اللطيف قائلة: “أنه في حالة حدوث أي عملية خطف الطائرة، يقوم هذا النظام بالمقارنة بين الوجوه لمعرفة من كانوا على متن الطائرة”، بالإضافة إلى: “وفي حالة وقوع أي حادثة على الطائرة وعدم الاستدلال على ركاب الطائرة الجوية يمكن الرجوع إلى قاعدة بيانات الركاب كما يمكن تحديد مواقع وسائل الركاب والمواصلات”، وأكمل: “بإرسال طلب على الموقع الجغرافي تلقائيا في حالة الطوارئ إلى كل المطارات القريبة منها، ومطار الوصول و مطار الإقلاع”.

كما أضافت الطالبة سارة عبد اللطيف متابعة بقولها: “حصلت على درع المؤتمر العلمي الرابع للأبحاث والابتكارات لطلاب الجامعات والمعاهد العليا وبراعم التربية والتعليم بمحافظة الزقازيق”، بالإضافة إلى “حصلت على درع الفنية العسكرية، وتم تكريمي من قبل رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد القناوي”، كما ورد “وتم تكريمي من قبل ملتقى الشباب الباحثين والفنية العسكرية عن مشروع الطيران الخاص بي”.