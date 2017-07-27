“الصحة” تعلن عن سعر طعم “الالتهاب السحائي” للحجاج

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صرح رئيس قطاع الطب الوقائي التابعة إلى وزارة الصحة، الدكتور عمرو قنديل، بأن وزارة الصحة المصرية قد تمكنت من توفير طعم الالتهاب السحائي الذي يحتاجه السادة الحجاج في مصر وباقي الدول قبل الذهاب إلى الأراضي المقدسة في موسم الحج.

أكدت وزارة الصحة أن الطعم قد قامت الوزارة بتوفيرها مقابل مبلغ 75 جنيه مصري كما تم توفيره في الفترة الحالية بجميع مكاتب الصحة المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية.

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ورد فى تصريحات رئيس قطاع الطب الوقائي فى وزارة الصحة والسكان، الصحفية، فيما يخص المخزون الاستراتيجي لهذا الطعوم والذي قد قامت الوزارة بتوفيرها أنه قد تمكنت الوزارة من توفير كميات كبيرة خاصة بالالتهاب السحائى من المتوقع أن تكفي الـ8 شهور القادمة على الأقل.

كما أكد الدكتور عمرو فى تصريحاته على أن الطعم فى قد تم توفيره فى جميع المحافظات المصرية فى الفترة الأخيرة وتحديدًا فى جميع مكاتب الصحة والسكان التابعة للوزارة، كما أشار سيادته على أن هذا الطعم قد تقرر أن يتم دعمه من قبل الدولة كما ورد أنه على الحاج أن يسدد ثمنه الذي حددته الوزارة مقابل الحصول على قسيمة دفع تثبت أنه قد تناول هذا الطعم قبل مغادرة البلاد لزيارة بيت الله الحرام.

أضاف الدكتور قنديل فى حواره الصحفي بخصوص فئة الحجاج الذين يعرضوا عن تناول هذا الطعم قد قررت الوزارة عدم السماح لأي حاج أن يغادر البلاد في عدم عدم تقديم هذه القسيمة والتي تثبت أنه قد تناول هذا المصل من قبل الوزارة.

كما أشار رئيس قطاع الطب الوقائي التابعة إلى وزارة الصحة، إلى أن قسيمة الدفع المخصصة للحجاج هذا العام يجب أن يتوافر عليها ختم مكتب الصحة حتى يكون ضمان قوي لسلطات المطار عند تقديمها من التأكد من صحة تناول الحج لهذا الطعم، وفى حالة تقديم هذه الوثيقة والتأكد من صحتها وصحة الختم يتم السماح للحاج السفر في الوقت المحدد له إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء المناسك الخاصة برحلة الحج.

تقوم الوزارة بالتشديد على الإجراءات الوقائية من أجل مصلحة الحجاج والسعي وراء الحفاظ على صحتهم لكي يتمكنوا من أداء رحلة حج ميسرة هذا العام.