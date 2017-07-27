طرح الأضاحي بأسعار مخفضة بقطاع الزراعة

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أكد السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عبد المنعم البنا، فى أحدث تصريحاته على مجهود الوزارة فى إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث ورد أن الوزارة قد قررت أن يتم طرح جميع الكميات المتاحة لديها من قبل الجهات المعنية التابعة للوزارة.

ورد فى تصريحات الدكتور عبد المنعم البنا، أنه سوف يتم عرض جميع الكميات المتاحة من رؤوس الأبقار والماعز والجاموس والأغنام، ليصبحوا في متناول المواطنين وسوف يتم عرضهم في الاماكن المخصصة للبيع في إطار رغبة الوزارة في تخفيف العبء عن المواطنين.

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عقد السيد وزير الزراعة اجتماع هام في الأونة الأخيرة وقد شارك فيه السيد نائب وزير الزراعة الخاص بشؤون الثروة الحيوانية ورئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ورئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والسيد رئيس قطاع الإنتاج بالإضافة إلى ومدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والسيد رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير معهد بحوث الإنتاج الحيوانى، ومدير المركز الإقليمى للأغذية والأعلاف، ورئيس الإدارة المركزية للمحطات، من أجل أن يتم الوقوف على آخر الاستعدادات المطلوبة والمتبقية لهذه المناسبة وما يمكن توفيره لتخفيف أعباء المواطنين من الأضاحي قبل حلول موعد العيد.‏

وقد جاء في تصريحات البنا التي خرجت خلال هذا الاجتماع أنه من الضروري أن يتم الحرص ومراعاة أن يتم توزيع كل الكميات المتاحة على جميع المحافظات المصرية بما يتناسب مع احتياجاتها، مع الأخذ في الاعتبار الكميات المتوافرة من قبل الوزارة بالإضافة إلى الكثافة السكانية الموجودة بكل محافظة منهم.

شدد السيد الوزير في حوار على عملية توحيد الأسعار في القطاعات المختلفة التابعة للوزارة، كما أكد على مراعاة أن تكون هذه الأسعار التي يتم طرحها من قبل الوزارة أقل من مثيلاتها بالأسواق المحلية حتي تتناسب مع احتياجات المواطنين، ولكي ينفذ الهدف الأساسي من طرح هذه الكميات وهو تخفيف العبء علي المواطنين في مثل هذا الموسم.‏

وجدير بالذكر أن وزير الزراعة قد قام بتكليف السيد مسئولي القطاعات المعنية بإعداد الخريطة التفصيلية المقررة من أجل أن يتم توزيع الرؤوس والكميات المتاحة بناءًا عليها بجميع المحافظات بالإضافة إلى تحديد الأسعار التي سوف يتم طرح الرؤؤس بها.