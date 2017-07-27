“نبيل الطيبي” يجتمع لبحث مشكلات المياه والصرف الصحي بقرى أسيوط

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تم عقد اجتماع مع رئيس مركز ومدينة أسيوط المهندس نبيل الطيبي تضمن الاجتماع بحث مشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب بقرى مركز أسيوط، حضر الاجتماع رئيس الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط المهندس محسن محمد، وممثل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط المهندس عماد عزيز بالإضافة إلى حضور رؤساء الوحدات المحلية ونواب رئيس مركز ومدينة أسيوط، ومدير الحملة الميكانيكية.

كما ناقش اجتماع مدينة أسيوط عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب التي تم البدء في تنفيذها في عدد من قرى مركز أسيوط.

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وأشار خلال الاجتماع رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط المهندس محسن محمد أنه يتم حاليا عمل تصميمات هندسية لمحطات المياه والصرف الصحي بقرى كل من قرية سلام، وقرية المطيعة، وقرية قرقارص، وقرية أولاد علي، وقرية أولاد إبراهيم، ويأتي هذا القرى من ضمن 22 قرية تدخل ضمن الخطة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأضاف محسن محمد أنه تم معاينة مواقع أخرى بقرى الأود رائق، بقرية النمايسة، وقرية بني غالب، و قرية الشغبة، وقرية علون، قرية البورة، وقرية الهدايا، وقرية مسرع، وأوضح أنه حاليا يجري إجراء دراسة فنية لمشروعات المياه والصرف الصحي، كما أشار إلى أن قرى نجع سبع، وعرب المدابغ، و العدر، وبهيج، وبني حسين، والحساني، والعيساوية، نجوع بني حسين، ونجع عبد الرسول لا تتوفر في هذه القرى أراضي متبرع بها أو أراضي تابعة للدولة في هذه القرى ليتم فيها إقامة مشروعات الصرف الصحي والمياه.

كما أوضح محسن محمد أنه يتم في الفترة الحالية تنفيذ مشروع محطة موشا، وشطب، وريفا ليتم الانتهاء مع الأعمال فيهم في نهاية عام 2018.

وأضاف نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المهندس عماد عزيز أنه في إطار خدمة أهالي قرية إسكندرية التحرير يتم إرسال سيارة كسح بصفة دورية ومستمرة لحين انتهاء كافة أعمال الصرف الصحي التابع للقرية حيث يتضمن المشروع توصيل الصرفي إلى أربعمائة وخمسة وثمانين منزل تابعين للقرية.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أسيوط المهندس نبيل الطيبي أنه تم تحديد المدة الزمنية لانهاء كافة مشروعات المياه والصرف الصحي التي يتم إجراءات في الوقت الحالي، كما أشار على ضرورة استئناف أعمال المشروعات التي توقف منذ سنوات، وعهد إلى نائب رئيس المركز عبد الناصر عبد الغني مهمة تحديد موعد مع الصحة والري ليتم مناقشة مشروع تصريف مياه محطات المعالجة على المصارف والترع.