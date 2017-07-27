Advertisements

نتائج حركة تنقلات وترقيات الشرطة المصرية 2017، تستعد وزارة الداخلية المصرية خلال الساعات القليلة القادمة إلى الإعلان عن نتائج حركة تنقلات وترقيات الشرطة المصرية 2017، وذلك بعد الإنتهاء منها بواسطة المجلس الأعلى للشرطة، والذي سيقوم بعرضها خلال الساعات القليلة القادمة اليوم الخميس على وزير الداخلية بعد عودته عقب الانتهاء من مؤتمر الشباب المقام في الإسكندرية، هذا ليتم اعتمادها والإعلان عنها، وتشهد تلك التنقلات والترقيات تحركات بين كلا من الضباط ومديري الأمن التابعين للشرطة المصرية في جميع أنحاء الجمهورية.

الإعلان عن حركة تنقلات وترقيات الشرطة المصرية:

أكدت التصريحات الصادرة من قبل وزارة الداخلية أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج حركة التنقلات والترقيات التابعة للشرطة المصرية في جميع أنحاء البلاد خلال الساعات القليلة القادمة من اليوم الخميس الموافق 27/7/2017، هذا من قبل وزارة الداخلية عن طريق الموقع الرسمي التابع لها، وسيتم هذا فور اعتماد النتائج من قبل السيد وزير الداخلية فور عودته من مؤتمر الشباب في الإسكندرية مباشرة خلال الساعات القليلة القادمة.

Advertisements

مؤشرات حركة تنقلات وترقيات الشرطة 2017:

تقوم مؤشرات حركة التنقلات والترقيات على إيضاح ما هو متوقع الحدوث وفقا للقوانين التي تسير عليها حركة التنقلات والترقيات للشرطة 2017، و يأتي هذا كالآتي:

يتم مراجعة التقارير الخاصة بالعناصر الشابة من أصحاب الكفاءات وذلك لإعدادهم للانتقال إلى مناصب قيادية، وتتم تلك العملية بدرجة عالية من الدقة، هذا بجانب أن حركة الترقيات الخاصة بالضباط تبدأ بمرتبة ملازم و حتى رتبة عقيد و يتم تحديد الرُتبة المقرر الترقية إليها وفقا لمجموعة المواد الخاصة بكل رتبة.

تنفذ حركة تنقلات الشرطة ابتداء من الأول من شهر أغسطس المقبل، هذا حيث تشمل التنقلات التي تتم للضباط الانتقال من خلال الحركة الإدارية والتي تضم مديري الأمن ومساعدى وزير الداخلية ونواب لمُديرى الأمن ومصالح في الوزارة ومديري إدَارات في الوزارة.

قيام عدد من مديري الأمن في مناطق مختلفة مثل اللواء “هشام العراقي” واللواء “جمال عبد الباري” واللواء مساعد الوزير لمصلحة السجون “محمد الخليصي” واللواء مدير إدارة شرطة النقل” قاسم حسين” وغيرهم من النماذج المشرفة التابعة للقيادات الأمنية بإثبَات كفاءتهم في مناصبهم وتحقيق العديد من النجاحات والعمليات التي تقوم على الحفاظ على الأمن الداخلي للبلاد يعني أن هذه النماذج سوف تحتفظ بأمَاكنها لدورة إضافية.

كما أن مجموعة كبيرة من مديري الأمن سوف يشهدوا ميثاق جديد بمثابة تجديد الثقة بينهم وبين وزارة الداخلية في العديد من المحافظات على رأسها المنيا وبنى سويف والدقهلية والغربية والإسماعيلية وأسيوط والسويس والغربية وسوهاج.

ولتحقيق هدف الوزارة والذي يشمل ضخ المزيد من الدماء الشابة الجديدة في عدد من القطاعات والإدارات، فإن الوزارة ستقوم بتحريك عدد من الضباط الذين قد مر عليهم فترة خمس سنوات في القطاعات، هذا ويأتي هذا الإجراء أيضا في سبيل القيام بالتصدي لما تتعرض له البلاد من جرائم يتم تنظيمها من خلال عدد من الجماعات الإرهابية.

و تقوم وزارة الداخلية سنويا بنشر نتائج حركة التنقلات السنوية بهدف تحقيق المبادئ التي تقو عليها تكافؤ الفرص، ونوفر لكم النتائج من خلال موقعنا فور الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية.

و من المقرر وفقا للتصريحات أن يتم الإعلان عن نتائج التحركات خلال الساعات القليلة الماضية فور اعتمادها من السيد وزير الداخلية مباشرة، تابعونا لتحصلوا على كل ما هو جديد بخصوص هذا الموضوع خلال الساعات القليلة القادمة والتي ستشهد المزيد من التغيرات الجذرية بشأن تلك التحركات والتنقلات التي سيتم الإعلان عنها من قبل وزارة الداخلية.