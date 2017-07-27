“مصر الخير” والبنك الأهلي يوقعان بروتوكول تعاون لتوصيل مياه الشرب

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اتفقت مؤسسة مصر الخير مع البنك الأهلي اليوم على توقع بروتوكول تعاون مع محافظة الأقصر وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للعمل على تنفيذ مشروع توصيل مياه الشرب في محافظة الأقصر وتحديد في قرية كومير بمركز إسنا، ليتم تمويل المشروع من البنك الأهلي المصري، في إطار الأنشطة الاجتماعية الخدمية التي يقوم بها البنك لخدمة المجتمع المصري.

ويهدف المشروع إلى تدعيم شبكات مياه الشرب ومدها إلى المناطق المحرومة من مياه الشرب بقرية كومير بالإضافة إلى توصيل المياه إلى النجوع التابعة للقرية، وكذلك توصيل مياه الشرب إلى المنازل السكنية التي تعاني من مشاكل انقطاع المياه وانعدامها بشكل مستمر ودائم لضمان وصول المياه السليمة الصحية النظيفة لهذه القرى والنجوع.

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وشارك في هذا المشروع العظيم الخدمي التي يعمل على توفير مياه الشرب للعديد من قرى ونجوع محافظة الأقصر كل من محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، ورئيس مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر المهندس محمد يحيى، ونائب مدير برنامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري عبير جويلي بالإضافة إلى مشاركة عدد من ممثلي البنك الأهلي، وإدارة الشراكات بقطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير ريهام الصايغ، ومدير المشروع وممثلة عن رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير الأستاذة عفاف الجوهري، وأخيرا مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة الأقصر خالد عمران.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى العمل على القضاء على مشكلات المياه الشرب بالإضافة إلى توفيرها المياه النظيفة في عدد من قرى ونجوع مركز إسنا مثل جزيرة راجح، وترعة ناصر، والعضايمة، وحاجر العضايمة، والسريب الواقعين في محافظة الأقصر، حيث تعاني هذه المناطق من عدم توفير شبكات لمياه الشرب مغذية لهم تعمل على توفير المياه بشكل دائم، بالإضافة إلى تطوير هذه المناطق المتصلة بشبكات المياه، والتي تعاني من انقطاع دائم ومستمر في مياه الشرب.

وخصوصا في فصل الصيف بسبب خطوط المياه المتهالكة الغير صالحة الذي يعمل البنك الأهلي المصري في إطار أنشطة الاجتماعية الخدمية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير من خلال هذا البروتوكول الهادف لتوصيل مياه الشرب إلى القرى الأكثر احتياجاً لمياه الشرب النظيفة في محافظة الأقصر.