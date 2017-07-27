عاجل.. الداخلية تعلن عن المبلغ المالي المسموح السفر به مع الحجاج

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قامت الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية، بالإعلان عن الحد المالي الأقصى المسموح للحاج الخارجين من الأراضي المصرية أن يمتلكوا في حالة مغادرته البلاد متوجهين إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك الحج.

طالبت الإدارة العامة الحجاج الذي قد فازوا فى قرعة حج الداخلية لهذا العام، لدى سفرهم إلى الاراضي المقدسة أن يقوموا بالإفصاح عن المبالغ المالية أو الأدوات التى يمكنهم أن يقوموا بتداولهافي السعودية بالإضافة إلى الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة التي يرغبون في حملها معهم أو ما فى حكم هذه الاشياء التي يمكنهم أن يستبدلوها بأموال.

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وقد جاء في تصريحات الإدارة العامة للشئون الإدارية بوزارة الداخلية أنه يجب على الحجاج في حالة مغادرتهم البلاد أن يكون إجمالي ما يملكوه هو ما لا يزيد عن 60 ألف ريال سعودى أو ما يعادل هذا المبلغ المالي من العملات العربية أو الأجنبية الأخري.

من جهة أخرى، قد اعلنت وزارة الداخلية المصرية في تمكنها من الحصول على عدد من العقود الخاصة بفنادق قريبة من الحرم المكي وتم الحجز بها لكي يكون سكن الحجاج المصريين هذا العام قريب من الحرم وذلك يترتب عليه عدم تكبد الحجاج عناء التحرك أو السير لمسافات طويلة أثناء أداء المناسك.

جدير بالذكر أنه فى حالة كان السكن الخاص بالحاج يبعد عن الحرم المكي مسافة 2000 متر سوف يتم توفير وسيلة انتقال بشكل دائم طوال اليوم من المقر الخاص بالحاج الى الحرم والعكس لكي يتمكن الحاج من تأدية الصلوات الخمس في الحرم المكي.

وقد أوضحت الوزارة في بيانها أنه لا يجوز للحاج أن يقوم بطلب تعديل التسكين وذلك لأنه سوف يكون مرتبط بتفويج كامل والذي يخص المديرية التابع لها الحاج في ذلك الوقت.