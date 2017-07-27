اخر اخبار مصر اليوم الخميس 27/7/2017: موجز اهم اخبار مصر حسب ما ورد من أنباء بالصحف اليوم

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اخبار مصر اليوم الخميس 27/7/2017: مصطفى عبد الواحد يعلن عن انتهاء المرحلة الأولى من توزيع ترددات خدمات الجيل الرابع

صرح القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المهندس مصطفى عبد الواحد، عن الانتهاء من المرحلة الأولى من توزيع الترددات على شركات الاتصالات الأربعة العاملة في السوق المصرية، وأشار إلى سرعة البدء في أعمال المرحلة الثانية التي تعد المرحلة الأخيرة في توزيع الترددات لتتم خلال 15 يوم، ليتم تشغيل خدمات الجيل الرابع للمحمول تجاريا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

اخبار مصر اليوم الخميس 27/7/2017: القضاء يصدر أمر لرد اختصاص فحص القمح إدارة الحجر الزراعي

تسلمت إدارة الحجر الزراعي المصري اليوم أمر قضائي يتضمن رد اختصاص فحص شحنات القمح التي يتم استيرادها بعد أن نقلت في وقت ماضي إلى جهة تابعة لوزارة التجارة لحل نزاع بخصوص واردات القمح، وتستشير إدارة الحجر الزراعي خبراء قانونيين بشأن فحص شحنات القمح بعدما فرضت شرط خلو القمح المستورد من فطر الإرجوت، مما أدى إلى رفض الموردين المشاركة في مناقصات القمح.

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اخبار مصر اليوم الخميس 27/7/2017: وزارة النقل تطلق مشروع إزالة الكثبان الرملية من الوادي الجديد

أطلقت اليوم وزارة النقل المصرية مشروع يتضمن إزالة الكثبان الرملية بالطرق السريعة الموجودة في نطاق محافظة الوادي الجديد، وأعلن المهندس نصر محمد طبيخ مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديد قائلا: “إن وزارة النقل خصصت هذا الاعتماد كمرحلة أولى فقط، وضمن المراحل التالية تستهدف إزالة جميع الكثبان الرملية التي تغطي جوانب الطرق السريعة بمحافظة الوادي الجديد، وخاصة طريق أسيوط والداخلة، وشرق العوينات، وطريق بغداد الأقصر، والخارجة”.

اخبار مصر اليوم الخميس 27/7/2017: طبيب يرتكب خطأ طبي في مستشفى قنا الجامعي

شهدت جامعة قنا الجامعي اليوم خطأ طبي كاد يؤدي بحياة مريض، حينما نسي طبيب فوطة طبية داخل بطن المريض أثناء إجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية، وقرر رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور عباس منصور إحالة الطبيبين المسؤولين عن إجراء العملية للمريض للتحقيق وإيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيق في واقعة الإهمال الطبي.

اخبار مصر اليوم الخميس 27/7/2017: المالية تعلن عن طرح أذون خزانة بقيمة 13,5 مليار جنيه مصري

صرحت وزارة المالية المصرية عن طرح أذون خزانة بقيمة تصل إلى حوالي 13,5 مليار جنيه مصري، كما تم طرح أذون خزانة أجل لمدة مائة واثنين وثمانين يوما بقيمة تصل إلى 6,5 مليار جنيه، بمتوسط عائد 21,127 في المئة، حيث يسجل أقل عائد 20,891 في المئة، وأعلى عائد يصل إلى 21,3 في المئة، كما تم طرح أذون أجل لمدة 357 يوما بقيمة إجمالية تصل حوالي سبعة مليارات جنيه مصري.

اخبار مصر اليوم الخميس 27/7/2017: جمارك بدر الذهبية تحبط محاولة تهريب 700 كجم من الدخان عبر ميناء الإسكندرية

ضبطت جمارك الصادر بدر الذهبية محاولة تهريب حوالي 700 كيلو جرام من الدخان الخام داخل 202 طرد وحوالي 4552 فردة شبشب وحذاء، كان من المقرر أن يتم تهريبها إلى فلسطين عبر ميناء الإسكندرية البحري بقيمة تصل إلى 113,54 ألف جنيه، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد إخبار رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية محمد محمود ليتم استكمال كافة الإجراءات القانونية في الواقعة.