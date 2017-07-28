مجلس الوزراء ينفى أنباء تأجيل الدراسة للعام الجديد 2017/ 2018

Advertisements

صرح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدم صحة الأنباء التي تداولت مؤخرا عن اتخاذ قرار تأجيل بدء الدراسة لمدة تصل إلى شهر كامل بكل المدارس والجامعات المصرية للعام الدراسى الجديد 2017/ 2018، حيث قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتواصل مع كل من وزارتى التعليم العالى والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني.

لكن الوزارتين قام بنفي صحة هذه الأخبار جملة وتفصيلاً، كما أكدت كل من الوزارتين أن هذه الأنباء لا تزيد عن كونها شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنه لا أساس لموضوع تأجيل الدراسة للسنة الدراسية الجديد 2017/ 2018، على مستوى كل من المدارس أو الجامعات .

Advertisements

كما أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سوف تقوم بتحديد أثناء شهر أغسطس المقبل اليوم المحدد بالضبط لبدء السنة الدراسية الجديدة، وفقا للخريطة الزمنية التي سوف يقوم كلاً من المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى .

أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنها تجرى استعداداتها لاستقبال السنة الدراسية الجديدة من خلال طباعة الكتب الدراسية وتسليم هذه الكتب لمختلف للمدارس والإدارات التعليمية الموجودة بكل أنحاء الجمهورية، وإعداد المدارس لاستيعاب التلاميذ، كما أضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم الانتهاء من أعمال طباعة نسبة حوالي 70٪ من الكتب الدراسية للفصل الدراسى الأول للعام الجديد 2017 / 2018.

على صعيد آخر، طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, كل وسائل الإعلام المتنوعة بتوخي الحذر والموضوعية ‏فى إعلان الحقائق والتواصل مع الهيئات المختصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

هذا من أجل التأكد من الوقائع قبل إعلان ‏البيانات التي قد لا تستند إلى أي حقائق، وتسبب فى إحداث بلبلة، واضطراب في الرأي العام والتأثير السلبى على ‏حالة استقرار القطاع التعليمي.

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إلى النهوض بالمنظومة التعليمية على كافة مراحل التعليم، والحرص على مصلحة الطلاب.

إن وزارة التربية و التعليم لم تنشر أى أنباء عن تأجيل الوزارة للعام الدراسى الجديد، وأن أنباء غير صحيحة ولا تسند إلى حقائق قد تؤدى إلى إحداث حالة من الاضطراب للرأي العام.