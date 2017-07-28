أحدث تصريحات مجلس الوزراء عن أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية قبل عيد الاضحي

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مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك الذي ما هو إلا شهر على الأكثر و يستقبله سائر المسلمين في شتى بقاع الأرض، تم تداول بعض الأخبار عبر المواقع الإلكترونية المختلفة والتي تفيد بزيادة أسعار اللحوم والدواجن بالمجمعات الاستهلاكية، وفى المقابل نفى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء صحة هذه الأخبار المتداولة.

حيث أكد المركز خلال البيان الصادر اليوم الجمعة الموافق الثامن والعشرون من شهر يوليو الجاري، أنه لا توجد زيادة في أسعار اللحوم والدواجن المستوردة أو المحلية المطروحة في المجمعات الاستهلاكية المختلفة، كما أشار البيان أن المركز قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي من جانبها نفت أي زيادة في الأسعار في الفترة الحالية، مؤكدة أنها تتحمل فارق الأسعار، وذلك ليتم طرح اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة بالجمعيات الاستهلاكية، وذلك بهدف تحقيق توازن مع الأسعار الخاصة بالقطاع الخاص.

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كما أكدت وزارة التموين على التزامها بطرح كيلو اللحمة المجمدة بسعر 60 جنيها للكيلو الواحد، فيما يصل سعر اللحمة السوداني ثمانون جنيها للكيلو الواحد، فيما تسجل الأسعار الخاصة بـ الدواجن المجمدة 31 جنيها، وذلك بكافة منافذ البيع والمجمعات الاستهلاكية المختلفة المنتشرة بمحافظات جمهورية مصر العربية بالكامل.

وأشارت الوزارة على أنه تم طرح وتوفير أضحية حية من الخراف بكافة المجمعات الاستهلاكية تزامنا مع اقتراب موعد عيد الأضحى، كما أعلنت عن توفيرها أيضا كافة السلع الغذائية المختلفة التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة وتنافسية تقل عن تلك الأسعار الموجودة بالأسواق الخارجية.

الجدير بالذكر، أن عيد الأضحى يأتي هذا العام 2017، في اليوم الأول من شهر سبتمبر القادم، وها نحن قد بدأنا العد التنازلي لاستقبال وبدأت كافة الاستعدادات الخاصة به سواء على مستوى الأسر أو في الأسواق المختلفة، أو من قبل وزارة التموين.

وبالنظر سريعا إلى الأسعار الخاصة باللحوم بأنواعها المختلفة اليوم، فقد سجل سعر كيلو اللحمة البتلو 165 جنيه، فيما سجل سعر اللحمة البتلو مع العظم 155 جنيه، وفى المقابل وصل السعر الخاص سعر كيلو اللحمة الضاني 170 جنيه، أما سعر كيلو اللحم الكندوز الصغير فقد وصل إلى 150 جنيه، وبالنسبة لسعر اللحم الكندوز فقد وصل السعر إلى 130 جنيه للكيلو الواحد.