وزارة الزراعة تكثف حملاتها الرقابية استعدادا لعيد الأضحى

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بدأت العديد من الوزارات المصرية بعمل الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك الذي ما هو إلا شهر على الأكثر ويبدأ رسميا، ومن هذه الوزارات وزارة الزراعة التي قامت اليوم بتكثيف عدد اللجان البيطرية الخاصة بها والتي يقع على عاتقها مهمة الإشراف على عمليات استيراد اللحوم والحيوانات الحية من الدول الأخرى وذلك للتأكد من سلامتها، وخاصة أن الفترة الحالية تشهد استقبال أعداد كبيرة من هذه الحيوانات واللحوم المستوردة من الخارج استعدادا للعيد.

وتأتى هذه الخطوة بناء على توجيهات وزير الزراعة الدكتور عبد المنعم البنا، الذي أعطى أوامره بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق الخاصة باللحوم المفتوحة، وضبط المخالفين، فضلا عن إعلان حالة الطوارئ داخل كافة المحاجر البيطرية باعتبارها صمام الأمان للبلاد، نظرا لأنها تمنع دخول أي أمراض من خلال الحيوانات الحية التي يتم استيرادها، هذا إلى جانب ضبط الإجراءات الخاصة بعمليات الاستيراد من الدول الأخرى.

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كما أعطى الوزير أوامره أيضا بضرورة تشديد الفحص في جميع المحاجر البيطرية، وقد أوضح تقرير الخدمات البيطرية الذي تم إصداره منذ قليل، على أن الوزارة تولى حرصا واهتماما كبيرا لتوفير البروتين الحيواني في محاولة منها لسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل ومحاربة الغلاء وارتفاع الأسعار في ظل زيادة الطلب على اللحوم بصورة كبيرة خلال الأعياد والمناسبات.

كما أشار التقرير إلى أن الوزارة تعتمد على استراتيجية تنويع المصادر الخاصة باستيراد اللحوم من مختلف دول العالم، وفى المقابل تقوم بتشديد إجراءات الفحص لهذه اللحوم المستوردة للتأكد من خلوها من أية أمراض قبل دخولها البلاد، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

على الجانب الآخر، قامت وزارة التموين أيضا بطرح كميات كبيرة من اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية المختلفة وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية بمختلف أنواعها بأسعار مخفضة استعدادا لعيد الأضحى المبارك الذي تتزايد فيه معدلات طلب الأسر على كافة السلع والمنتجات الغذائية وخاصة اللحوم والدواجن.

تجدر الإشارة، إلى أن أولى أيام عيد الأضحى المبارك سيوافق الأول من شهر سبتمبر القادم طبقًا لتصريحات الإفتاء ورؤية الهلال.