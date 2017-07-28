أخبار الطقس اليوم الجمعة 28/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة علي محافظات مصر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في البيان الرسمي الصادر عن حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم الجمعة على أغلب محافظات مصر أنه سوف يسود طقس مائل للحرارة وذلك علي مناطق السواحل الشمالية، ويكون الطقس حار علي كل من محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة بينما ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد وذلك خلال فترة النهار ثم تنخفض درجات الحرارة ويصبح الطقس تدريجيا ويصبح الطقس لطيفا أثناء ساعات الليل.

من المتوقع طبقًا لتصريحات خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان تقل الرؤية فى فترة الصباح الباكر وذلك بسبب الشبورة المائية الكثيفة حيث حذر الأرصاد المسافرين والسائقين علي المناطق الشمالية للبلاد وتستمر هذه الشبورة حتى منطقة شمال الصعيد .

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كما ورد أنه يتوقع ان تشهد منطقة السواحل الشمالية خلال اليوم ظهور كل من السحب المنخفضة والمتوسطة وعن حركة الرياح المتوقعة ورد أنها سوف تنشط علي كل من منطقة جنوب سيناء بالإضافة إلى منطقة شمال الصعيد على أن تكون في الاتجاه الشمالي الغربي ثم تتغير وتصبح معتدلة، بينما يتوقع أن تنشط حركة الرياح خلال اليوم علي كل من منطقة البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية و يعيق حركة السفن العابرة هناك.

وقد ورد فى بيان هيئة الأرصاد عن الحالة المتوقعة علي منطقة البحر المتوسط والبحر الأحمر ايضًا سوف يغلب عليهم خلال اليوم حالة من الاعتدال وسوف يصل ارتفاع الموج فيها ما بين متر ونصف إلى مترين وأما عن حركة الرياح فقد توقع خبراء الأرصاد أن تكون في الاتجاه الشمالي الغربي، أما فيما يخص البحر الأحمر فقد ورد أنه يتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح ايضًا مضطربة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة علي محافظات ومدن جمهورية مصر العربية، فهي كالتالي:

القاهرة 26 36

بورسعيد 26 31

دمياط 25 32

الإسكندرية 25 31

مطروح 23 30

السويس 25 37

طابا 24 36

الطور 26 37

بلطيم 25 32

الإسماعيلية 24 37

العريش 22 34

نخل 21 36

رأس سدر 26 36

الغردقة 29 41

شرم الشيخ 28 40

رفح 23 33

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 38

كاترين 22 32

سيوة 26 38

المنيا 25 40

أسيوط 26 41

شلاتين 29 39

الأقصر 27 44

أبوسمبل 26 44

وسط الدلتا 25 36

سوهاج 26 42

أسوان 28 45

قنا 26 43

نويبع 28 38

حلايب 30 38

الوادى الجديد 24 44

السلوم 23 30.