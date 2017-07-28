عاجل.. انقطاع الكهرباء في مطار القاهرة

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ورد منذ قليل أنه قد توقفت حركة الطيران في مطار القاهرة الدولي بسبب إنقطاع الكهرباء في المطار، حيث أعلنت مصادر ملاحية من داخل مطار القاهرة على تعطل 8 طائرات دولية وداخلية صباح اليوم الجمعة بسبب هذا العطل حيث تأخرت الطائرات عن الإقلاع من مكانها طبقًا لما هو محدد لها في الجدول فى ساعة مبكرة.

أكد المسؤولون في مطار القاهرة أن السبب وراء تعطل إقلاع الطائرات من المطار هو إنقطاع التيار الكهربائى بالإضافة إلى عدم تشغيل المولدات الاحتياطية بالمطار لمدة وصلت إلى ساعتين.

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وجاءت بعض التصريحات الأخر المؤكدة على أن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها فى مطار القاهرة حيث لم يحدث هذا منذ عدة أعوام كما أن الكهرباء بالمطار مستمرة بشكل دائم فيه وأن عملية انقطاع التيار الكهربائى عن مبنى رقم 3 والذي يتبع مطار القاهرة أي كان السبب وراء هذا الانقطاع سواء كان من التيار الأصلي والذي يتم استمداد الكهرباء فيه من محطة كهرباء الحلمية أو بسبب عدم تشغيل المولدات الاحتياطية والتي كان من المفترض أن يتم العمل عليها وتشغيلها آليا فور انقطاع التيار الكهربائى ترتب عليها ارتباك بين صفوف السادة الركاب.

من جهة أخرى، سعى الركاب إلى تشغيل كشافات تليفوناتهم المحمولة عندما انقطع التيار الكهربائي و ترتب عليه تأخر إقلاع 8 رحلات طيران دولية وداخلية وطال هذا التأخير لمدة ما بين ساعتين وثلاث ساعات ايضًا.

وعن الرحلات التي تم تعطيلها كانت رحلات الخطوط الإثيوبية رقم 453 والتي كانت وجهتها إلى أديس أبابا والتركية رقم 693 والتي كانت وجهتها إلى إسطنبول و الألمانية لوفتهانزا رقم 585 والتي كانت وجهتها إلى فرانكفورت و 587 والتي كانت وجهتها إلى ميونيخ و رحلات مصر للطيران رقم 683 والتي كانت وجهتها إلى الدمام و 955 والتي كانت وجهتها إلى بكين و 42 والتي كانت وجهتها إلى الغردقة و 92 والتي كانت وجهتها إلى أسوان.

وقد وردت بعض الأنباء أن الكهرباء عادت منذ لحظات الى المطار وبدأت رحلات الطيران فى الانتظام كما قررت إدارة المطار إجراء تحقيقات عن السبب وراء ذلك.