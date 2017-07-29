النائب محمد عبده يجهز مشروع قانون لتدريس مادة السياحة ضمن مناهج التعليم

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صرح عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، النائب “محمد عبده”، أنه جهز مشروع قانون من خلال موافقة عدد 77 نائب لتدريس مادة خاصة بالسياحة ضمن المناهج الدراسية من أجل تثقيف المجتمع المصرى.

يستهدف مشروع القانون التعامل مع النشاط السياحي كقضية وطنية، على أساس أنها واحد من المنافذ التي يتطلبها الاقتصاد الوطني، كما أشار عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، إلى أنه سوف يتقدم به إلى رئيس البرلمان من خلال دور الإنعقاد الثالث.

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بالرغم أن النائب “محمد عبده”، قد عرض مشروع قانون التعامل مع النشاط السياحي على رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم الحالي والأسبق ورئيس مجلس النواب ووزير الآثار والثقافة، ووزير التنمية المحلية ولكن لم يسمع عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، الرد على هذا العرض.

صرح النائب “محمد عبده”، فى بيان خاصه له لإحدى الصحف اليومية، عن النشاط السياحي طبيعة المتعاملين معه قائلا: “أن السياح صناعة يجب أن يتصدرها المحترفون وليس الهواة”، كما أضاف سيادته موضحا الغرض الأساسى من السياحة: “وبالتالي فلا يجب أن يكون الغرض من السياحة أن تكون تسلية وقت” .

أكد عضو لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، أن القطاع السياحي من المتوقع أن تدخل للدولة ما يقرب عن 100 مليار دولار مما يؤدى إلى عدم لجوء الحكومة إلى القروض الخارجية.

كما أفاد النائب “محمد عبده”، أننا فى أمس الحاجة إلى معرفة الطرق التي تمكن المصريين من التعامل مع السائح معاملة حسنة حتى يرجع إلى مصر مرة ثانية ومعه أهله وأقاربه، والبعد عن معاملة السائح معاملة لا تليق به وبالشعب المصري تجعل السائح يفقد الرغبة فى العودة إلى مصر مرة ثانية.

علاوة على ذلك لابد من العمل على توعية المجتمع المصرى بكل ما يوجد لدى مصر، من آثار عظيمة، وما تملكه مصرنا الحبيب من كنوز ومتاحف، تعمل على جذب السياح إليها من شتى بقاع العالم.

ليروا عظمة الآثار وروعة الحضارة المصرية العريقة، من الضروري توعية المواطنين بأهمية ما لديهم من آثار وطرق المحافظة على هذه الآثار من عمليات السرقة والنهب التي من الممكن أن تتعرض لها، وايضا وسائل حماية تلك الآثار من التلف.