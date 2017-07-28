وزير التموين يكشف عن موعد إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز

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أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور على المصيلحى، في أحدث تصريحاته الخاصة بـ منظومة دعم الخبز بالبلاد، أنه بداية من يوم غداً السبت سوف يتم العمل على خطة إعادة هيكلة منظومة دعم الخبز التي تم الإعلان عنها رسميًا بما يحقق الأهداف الخاصة بها من رفع كفاءة وجودة المنتج النهائي للخبز بجميع المحافظات المصرية.

كما ورد أنه سوف يتم العمل علي هذه الخطة الموضوعة بحضور كافة الشركاء من قبل مطاحن القطاع العام بالإضافة إلى المطاحن التموينية الخاصة والتابعة إلى الوزارة بالإضافة إلى حضور أصحاب المخابز.

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في وقت سابق تمكنت الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف، التابعة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية فى مصر، بإخراج بعض التصريحات مشيرة إلى أنه قد تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم في البلاد في الفترة الأخيرة بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يوميًا وذلك عن كل مواطن مصري، وقد خرجت هذه الأرقام من واقع سجل البيانات الرقمية والتي قد أصدرتها مؤخرًا عن شركات تشغيل الكروت الذكية حيث أكدت على أنه يستخدمها فى الفترة الحالية حوالي 81 مليون مواطن فى البلاد وذلك بعد صرف حصتهم المقررة من الخبز المدعم.

جدير بالذكر أنه فيما يتعلق بنتائج التقرير الواردة تبين اعتماد السادة المستفيدين فى جميع المحافظات من الدعم على نظام فارق نقاط الخبز، حيث ورد أن هذه النقاط هى عبارة عن السلع المجانية التي يستطيع المواطنون أن يقوموا بصرفها وذلك مقابل الترشيد فى عملية استهلاكهم لسلعة الخبز حيث يتم احتسابها بقيمة 10 قروش وذلك عن كل رغيف يقوم المواطن بتوفيره ولا يتم استهلاكه.

يعد الأخذ بالأسباب السابقة هو الدافع وراء أخذ السيد وزير التموين باقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز المقررة حاليا بالمخابز لكي تكون نسبتها 100%، حيث يتم صرف سلع أخري بقيمة 20 قرشًا وذلك عن كل رغيف يثبت أن المواطن لم يقم استهلاكه، كما تقرر أن يتم احتساب نصيب كل فرد من الخبز المدعم في البطاقة التموينية بـ4 أرغفة يوميا، حيث جاءت هذه التصريحات وفقا لأعلى معدلات يتم استهلاكها بشكل يومي من قبل المواطنين. وبناءًا على التقارير الجديدة يتم احتساب 120 رغيفًا شهريا وذلك لكل مواطن ، حيث تبلغ ورد أن النظام الجديد يسجل النقاط بمعدل 24 جنيها وذلك عن 150 رغيفا لكل شهر.