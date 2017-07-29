وزارة الإسكان تعلن عن شروط الحصول على قطعة أرض بالإسكان المتميز

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استمرار للمشروعات الهامة التي تقوم بها وزارة الإسكان، قامت الوزارة بالإعلان عن استعدادها لطرح 24024 قطعة أرض بـ 19 مدينة جديدة والتي منها مدينة القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والشروق وغيرها، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 209م2 و 1500 م2، وتتنوع هذه الأراضي ما بين أراضي الإسكان الاجتماعي والإسكان المميز والأكثر تميزا، وتأتى موزعة كالتالي:

12721 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي ، 7373 قطعة أرض بالإسكان المتميز ، 3930 قطعة أرض بالإسكان الأكثر تميزاً. Advertisements

ومن المقرر أن يتم طرح كراسات الشروط الخاصة بكافة فروع بنك الإسكان والتعمير المختلفة يوم الأحد القادم الموافق الثلاثون من شهر يوليو الجاري، هذا وقد أكد وزير الإسكان خلال تصريحات صحفية له اليوم، أنه سيتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط خلال الفترة الزمنية من الثامن من شهر أغسطس القادم وحتى اليوم التاسع والعشرون من الشهر ذاته من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة مساء بفروع بنك الإسكان والتعمير، محذرا في الوقت ذاته من التعامل مع أي جهات أو أفراد خارج الفروع الخاصة بالبنك.

كما قام الوزير الدكتور مصطفى مدبولى بالإعلان أيضا عن الشروط اللازم توافرها بالنسبة للمتقدمين لحجز هذه الأراضي، والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

يجب أن يكون المتقدم شخص اعتباري وليس معنوي، بمعنى أن يكون مواطن مصري الجنسية وليس شركة أو مؤسسة.

يجب ألا يقل سن المتقدم عن واحد وعشرون عاما من تاريخ بدء التقدم لحجز هذه الأراضي.

لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض في آن واحد.

يشترط في المتقدم ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأي من أفراد أسرته، ويجب ألا يكون أيضا قد سبق وخصص له وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

يمكن لشخص واحد وبحد أقصى أربعة أفراد الحصول على قطعة أرض واحدة.

يجب أن يكون المتقدم لحجز هذه الأراضي من مواليد المحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المراد حجزها، أو أن يكون من العاملين فيها أو القاطنين بها.

وقد أكد الوزير أيضا على انه سيتم تقديم نماذج معمارية بجميع رسوماتها التنفيذية اللازمة لاستصدار التراخيص الخاصة بها، بحيث يتمكن المواطن الفائز بالقرعة العلنية من الحصول على التراخيص الخاصة بالبناء بمجرد استلامه قطعة الأرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج.