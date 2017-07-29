أخبار الطقس اليوم السبت 29/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم السبت في أغلب محافظات مصر، حيث توقع الأرصاد الجوية انخفاض جديد فى درجات الحرارة المتوقعة خلال اليوم وسوف يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات النهار على كلاً من محافظات الوجه البحرى ومناطق السواحل الشمالية ومحافظة القاهرة ويتوقع أن يصبح طقس حار على كلاً من محافظات شمال الصعيد كما ورد أنه سوف يظل الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد وذلك فى ساعات النهار وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا ليصبح الطقس لطيف ليلا.

جاء في بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية فى ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية وذلك على كلاً من المناطق الشمالية حتى محافظات شمال الصعيد كما يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة و السحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية وعن حركة الرياح توقعوا أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة كما أكد بيان الأرصاد الجوية على أنه سوف تنشط حركة الرياح على محافظات جنوب سيناء ومناطق جنوب البلاد، كما توقعت الأرصاد فيما يخص طقس اليوم أن تنشط حركة الرياح على كلاً من خليج السويس وسواحل البحر الأحمر مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي إلى اضطرابها هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع خبراء الأرصاد الجوية أنه سوف يكون معتدل كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج خلال الموج ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة البحر الأحمر فقد أكد بيان الأرصاد الجوية أنه سوف يكون معتدل إلى مضطرب كما يتوقع الخبراء أن ترتفع حركة الموج خلال النهار ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون سطحية على البحرين شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على أغلب محافظات مصر فهي كالتالي:

القاهرة 25 34

الإسكندرية 26 30

مطروح 23 29

بلطيم 25 32

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

العريش 22 33

نخل 20 34

الإسماعيلية 24 35

السويس 25 34

مرسى علم 30 35

الغردقة 30 40

شرم الشيخ 31 40

طابا 24 34

الطور 27 36

رفح 21 33

المنيا 25 37

الفيوم 25 37

كاترين 19 31

سيوة 26 38

وسط الدلتا 24 33

أسيوط 26 39

سوهاج 28 42

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 28 43

الوادى الجديد 30 44

أسوان 65 45

نويبع 2 40

الأقصر 30 44

شلاتين 30 43

قنا 29 43

حلايب 32 38

السلوم 21 30.