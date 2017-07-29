الإثنين الفرصة الأخيرة لتغيير بيانات المتقدمين لمشروع الاسكان الاجتماعي

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صرح المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري مي عبد الحميد عن أخر فرصة ليقوم المتقدمون عن الإعلان رقم ثمانية في مشروع الإسكان الاجتماعي أن يقوموا بتحديث البيانات الخاصة بهم في يوم الإثنين بعد غدا لتكون الفرصة الأخيرة لتحديث البيانات في مشروع الخاص بالإسكان الاجتماعي “الكراسة الزرقاء” على أن يكون التسليم الوحدات السكنية بعد مرور عام حيث يتم تعديل بيانات المتقدمين المنطبق عليهم الشروط وتم تعديل أو تغيير بعض البيانات الخاصة بهم مثل جهة العمل أو محل الإقامة أو دخل زوجة أو زوج أو تم تعديل ارقام التليفونات التابعة للمتقدم أو الحالة الاجتماعية أو غيرها من البيانات الخاصة بمقدم طلب الحصول على وحدة سكنية في مشروع الإسكان الاجتماعي.

حيث سجل في الاستمارة البيانات الخاصة بالحجز المقدمة منه أو تم تعديلات بعض المستندات أو الأوراق التي تم إرفاقها مع الاستمارة وذلك خلال الفترة التي شملت تاريخ حجز الوحدة السكنية على تاريخه الحالي.

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وأشارت مي عبد الحميد أن على المتقدمين لحجز وحدة في مشروع الإسكان الاجتماعي أن عليهم تقديم كافة البيانات التي تم تحديثها بالإضافة إلى تقديم المستندات التي تؤكد تغيير هذه البيانات، ويتم بالإضافة إلى هذه المستندات صورة البطاقة الدالة على الرقم القومي لمن قام بحجز الوحدة السكنية داخل ظرف محكم الغلق، ويكتب على الظرف توضيح كل من المدينة أو المحافظة التابع لها المتقدم أو المركز المقيم به وإرسال هذه البيانات عن طريق البريد موجه إلى فرع بنك التعمير والإسكان وبالتحديد إلى العنوان التالي “الجيزة/ شارع الهرم/ عمارات جاردينيا”.

وأوضحت مي عبد الحميد على ضرورة الالتزام بكل الشروط العامة من قبل متقدم طلب حجز وحدة سكنية في المشروع، بالإضافة إلى التزامه بضوابط والشروط الواردة في كراسة شروط طلب حجز الوحدة السكنية التي يتم بموجب توافرها في الفرد المتقدم حصوله على حجز الوحدة السكنية.

وأضاف مي عبد الحميد أنه يتم استبعاد متقدم طلب الحجر أو يتم استبعاد أي طلب حجز للحصول على وحدة سكنية في المشروع يتم إرسالها وهي غير شاملة على مستندات أو أوراق البيانات الخاصة بالمتقدم للحجز، والتي تثبت أنه تم تغيير أو تحديث أي بيان من بيانات مقدم الطلب، كما يتم استبعاد الطلبات المتقدم الغير منطبق عليها شروط حجز الوحدة السكنية.