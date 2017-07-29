“تحيا مصر” و”الأورمان” تتعاونان في تطوير القرى الفقيرة

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في إطار خطة العمل الخير والتنمية الاجتماعية بدأت صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان الخيرية في العمل على تطوير وتنمية عدد من القرى الفقيرة في قرى خلوصي وأرض شعاب، وحنا صالح بمركز طامية بالإضافة إلى قرية الجيلاني في مركز ابشواي، وفي مركز إطسا بمحافظة الفيوم يتم تطوير قرية بحر أبو نمير.

وتأتي هذه المشروعات التنموية الخدمية الاجتماعية في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الثاني من مراحل العمل الاجتماعي المستمر بين صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان الخيرية ليتم إغاثة ومساعدة القرى الفقيرة في مختلف مناطق جمهورية مصر العربية.

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وأوضح مدير عام جمعية الأورمان الخيرية اللواء ممدوح شعبان أن صندوق تحيا مصر وجمعية الأورمان يتعاونان من أجل إعادة إعمار المنازل القديمة المتهالكة دخل القرى الأكثر فقراً التي يتم تدعيم هذه المنازل عن طريق إقامة الأسقف بالخشب لهذا المباني القديمة، بالإضافة إلى وضع طبقة رقيقة من الاسمنت فوق الخشب، كما يتم عمل محارة داخلية وطلاء الحوائط الداخلية بالدهان وتركيب اعمال السباكة الداخلية وتركيب أرضيات من السيراميك، وتركيب أطقم حمامات وأحواض بالإضافة إلى عمل وصلات للتيار الكهربي داخل هذه المنازل كل هذا بالمجان دون أي مقابل مادي حيث يشتمل على نفقات البناء المطلوب تنفيذها وكذلك مصنعيات العمال تتم بالمجان.

وأعلن المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر محمد عشماوي أن التعاون القائم بين جمعية الأورمان الخيرية وصندوق تحيا مصر للعمل على إغاثة ومساعدة القرى الأكثر فقرا في منطقة الفيوم يأتي في إطار خطط صندوق تحيا مصر الهادفة على توثيل المساعدات إلى مناطق أكثر فقراً في مناطق جمهورية مصر العربية والعمل على تطويرها وتنميتها وتحسن الأوضاع المعيشية بها لتوفر حياة اجتماعية كريمة لسكانها، كما تعمل على رفع مستوى البيئة السكنية المحيطة بهم.

والجدير بالذكر أن جمعية الأورمان الخيرية قامت بتنمية الكثير من القرى الفقيرة التابعة إلى الفيوم في إطار تعاون الجمعية مع صندوق تحيا مصر ضمن خطط البروتوكول الأول في مجال التعاون بينهما حيث تم تطوير قرى فقيرة مثل قرية جروجي، وقرية سيد سليم، وقرية عزبة ساويرس الكبرى، وقرية الرمادية، وقرية جورين، وقرية اليوزباشي، وقرية فانوس في مركز طامية بالإضافة إلى تطوير قرية عزبة الجبل، وقرية عزبة المصاروة، وقرية عزبة قلمشاه، والعزبة بالغربية، ومنشية عبد المجيد في مركز أطسا أيضا بالإضافة إلى العديد من المناطق الأكثر احتياجات التابعة لمحافظة الفيوم.