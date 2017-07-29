أخبار مصر اليوم السبت 29/7/2017: موجز أهم وآخر أخبار مصر ما ورد من أنباء بالصحف اليومية

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أخبار مصر اليوم السبت 29/7/2017: “تحيا مصر” و”الأورمان” تتعاونان في تطوير القرى الفقيرة بالفيوم

في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الثاني من مراحل العمل الاجتماعي المستمر بين صندوق تحيا مصر، وجمعية الأورمان الخيرية أنه تم العمل لتطوير وتنمية عدد من القرى الفقيرة في الفيوم ومنها قرى خلوصي، وأرض شعاب، وحنا صالح بمركز طامية، بالإضافة إلى تطوير قرية الجيلاني في مركز ابشواي وقرية بحر أبو نمير على أن يتم إعادة بناء أسقف المنازل القديمة المتهالكة بالخشب ووضع طبقة رقيقة من الاسمنت وإدخال وصلات التيار الكهربائي ودهان الحوائط الداخلية وتركيب سيراميك الأراضي والأحواض وأطقم الحمامات وأعمال السباكة الداخلية بالمجان.

أخبار مصر اليوم السبت 29/7/2017: مشروع الإسكان الاجتماعي يمنح غدا كفرصة أخيرة لتغيير بيانات المتقدمين

أعلنت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد عن تميد مدة تغيير البيانات التابعة للمتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي التابع للإعلان رقم ثمانية على أن يكون يوم الاثنين المقبل هو آخر فرصة لتحديث أو تغيير البيانات لمقدمي الطلبات الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية وتغيير في الطلب المقدم عن أي بيانات تم تحديثها مثل تعديل أرقام التليفونات أو محل الإقامة أو دخل زوج أو زوجة أو الحالة الاجتماعية وغيرها من البيانات الخاصة بمقدم الطلب على أن يتم أرفاق صورة من المستندات التي تدل على صحة تغيير هذا البيانات.

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أخبار مصر اليوم السبت 29/7/2017: الوادي الجديد تطلق 4 قوافل لتحصين الثروة الحيوانية اليوم

تطلق مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد أربع قوافل طب بيطري تعمل على تحصين الثروة الحيوانية ضد مرض حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية، وتنطلق هذا القوافل اليوم، وأضاف مدير عام الطب البيطري بالمحافظة محمد بشير أن فرق الطب البيطري تعمل على تنفيذ الحملة القومية الهادفة على تحصين ضد حمى الوادي المتصدع والحمى القلاعية بالإضافة إلى القيام بأعمال التسجيل والترقيم بأربع مراكز وهي مراكز إدارية هي باريس والفرافرة والداخلة والخارجة.

أخبار مصر اليوم السبت 29/7/2017: قرية أبو مسودة بالفيوم تدعم بمحول كهربائي قدرته 200 ك ف أ

تم تدعيم قطاع الكهرباء بمحافظة الفيوم وبالتحديد في قرية أبو مسوتة التابع للمجلس القروي بمشرك قبلي في مركز يوسف الصديق، بمحول كهربائي قدرته تصل إلى 200 ك ف أ ليتم تغذية القرية بالتيار الكهرباء في الحد المسموح به، وأوضح رئيس قطاع كهرباء الفيوم فتحي محمد عثمان أن مشكلة ضعف التيار الكهربائي في عزبة أبو مسوتة يعود على ان القرية يتم تغذيتها بمحول قدرته تصل إلى 100 ك ف أ، بالإضافة إلى تعدي نسبة الأحمال لتصل إلى 100 في المئة وعليه كان يجب تغيير المحول، ولذلك تقدم ربيع أبو لطيعة النائب بمذكرة تم تقديمها لمحافظ الفيوم بسبب شكوى المواطنين بالعزبة مشكلات التيار الكهربائي.

أخبار مصر اليوم السبت 29/7/2017: “السكك الحديد” تنفي صحة ما نشر عن حادث تصادم قطار بالأقصر

نشرت هيئة السكك الحديدية المصرية تكذيب عن الخبر الذي تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن مصرع ثلاث أشخاص وإصابة العديد في حادث تصادم حدث في قطار بمحافظة الأقصر، وأعلنت الهيئة أن هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وأن حركة شبكات قطارات السكك الحديد المصرية تسير بصورة طبيعية ومنتظمة على خط السد العالى القاهرة، كما أن رحلات القطارات فيما بين الأقصر والقاهرة تسير بشكل طبيعي.